Vox no se reunirá con el PP para la ‘Alianza por Málaga’

Paradójicamente, la fuerza política más cercana en el abanico ideológico será la que de momento no atienda la llamada del PP de Málaga para que todos los partidos con representación malagueña en el Congreso de los Diputados peleen juntos por inversiones para la provincia. Como empezaba a quedar de manifiesto una vez que pasaban los días y no se anunciaba una fecha, Vox no se reunirá con los populares para la ‘Alianza por Málaga’.

Sus dirigentes provinciales han declinado la invitación para sumarse a la iniciativa del PP, que en cambio seguirá manteniendo reuniones con el PSOE, Izquierda Unida y diversos agentes económicos y sociales. Así lo confirmaron fuentes de la formación de Santiago Abascal, que incluso justificaron su negativa con los siguientes términos: «El PP nos llamó para ver si queríamos asistir a esa reunión y, por nuestra parte, la respuesta ha sido que esa reunión ya la hemos mantenido. La hemos mantenido oficialmente presentando las necesidades de Málaga en el Parlamento de Andalucía, vía enmiendas a los presupuestos, y las han rechazado».

Asimismo, recalcaron que «las necesidades para Málaga de asuntos de competencia nacional se presentarán vía enmiendas, a través de los diputados nacionales de Vox, en el Congreso de los Diputados, que es el sitio de reunión y es el sitio donde deben presentarse». «No en reuniones a puerta cerrada, en petit comité, donde simplemente se busca hacer la foto», criticaron las mismas fuentes.

En su momento, cuando el PP le pidió una reunión al PSOE para esta ‘Alianza por Málaga’, el presidente provincial de Vox, Antonio Sevilla, se mostró especialmente beligerante y acusó a los populares de ‘blanquear’ a los socialistas tras sus acuerdos con los independentistas catalanes. La respuesta de Vox contrasta con la disponibilidad para, al menos, escuchar la iniciativa de los populares demostrada por el PSOE e Izquierda Unida, pese a las diferencias ideológicas.

Avances mínimos

Aunque como era de esperar sendas formaciones no se lo han puesto fácil y han criticado que la ‘alianza’ estuviese orientada principalmente a una reivindicación ante el Gobierno central, se han sentado en la misma mesa y existe la idea de continuar manteniendo más reuniones bilaterales como las ya celebradas. Incluso, el PP de Málaga ha terminado mostrando de puertas hacia afuera una visión positiva de los encuentros ya mantenidos, y eso que de haberse producido algún avance sería mínimo. A la salida de sus respectivas reuniones con Patricia Navarro, tanto el socialista Dani Pérez como la dirigente de izquierdas Toni Morillas situaron como prioritario que sea la Junta de Andalucía la que ‘haga los deberes’ en materia de agua, sanidad o educación, principalmente.

Sin embargo, lejos de desinflar su propio proyecto, esta misma semana el secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, aireó que las tres formaciones (PP, PSOE e IU) «están de acuerdo en la necesidad de potenciar el tren y la movilidad en la provincia». Es decir, que verían con buenos ojos un tren litoral, y que «lo que hoy es un Cercanías que sólo llega a Fuengirola sea una red que llegue a transportar a ciudadanos desde Málaga capital hasta Algeciras». «Esto es un avance importante en el que seguiremos trabajando y es evidente que esta Alianza por Málaga debe dar un paso adelante en los Presupuestos Generales del Estado y que estos reconozcan ese deseo mayoritario de las distintas fuerzas políticas», recalcó Carmona sin perder de vista las habituales exigencias del PP al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, la formación de centro-derecha ha dado un paso más en su ‘Alianza por Málaga’ y, tras los encuentros iniciáticos con el PSOE e IU, la ha hecho extensiva a los agentes económicos y sociales de la provincia. De ahí que la presidenta provincial de los populares, Patricia Navarro, estrenase esta nueva dimensión el miércoles con una primera reunión en la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

Grandes proyectos

La iniciativa del PP toma como referencia lo acontecido en los años 90, con otra especie de alianza bautizada por los medios de comunicación de la época como ‘La hora de Málaga’, cuando «los principales dirigentes y cargos públicos en Málaga de los grandes partidos llegaron a una serie de acuerdos para sacar del bloqueo e impulsar una serie de proyectos e infraestructuras que la provincia necesitaba para dar un salto en su desarrollo».

La propuesta defendida por Patricia Navarro insiste en que «son de nuevo necesarias y urgentes grandes inversiones públicas, especialmente por parte del Estado, con la ayuda de los fondos europeos y con la coordinación del resto de administraciones». Así, se mencionan actuaciones en materia de movilidad, las grandes inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional para garantizar el suministro de agua, el mantenimiento y protección del litoral o la seguridad, para tener una plantilla suficiente de los distintos cuerpos policiales.