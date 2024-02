La Junta de Andalucía y los hoteleros dicen que no habrá problemas para el turismo por la sequía

El Salón de Innovación en Hostelería H&T, que reúne estos días a más de 400 empresas en el Palacio de Ferias de Málaga, ha abierto sus puertas con el reto de profundizar en la mejora de la productividad y de la sostenibilidad de la industria turística. La complicada situación derivada por la sequía ha sido, por supuesto, uno de los temas más comentados, aunque tanto la Junta de Andalucía como la patronal hotelera Aehcos creen que la campaña turística de este verano, en la que la comunidad espera superar el récord de casi 34 millones de turistas registrado el pasado año, podrá afrontarse con las medidas de carácter prioritario y urgente que se ha venido adoptando en los últimos tiempos.

"La industria ha comunicado ya, y nosotros estamos en esa misma línea, que entendemos que no va a haber problemas para los turistas", ha asegurado. Tanto de cara a la ciudadanía como al turismo, el representante de la Junta ha apelado a concienciación de un recurso "escaso", que hay que manejar con prudencia". No obstante ha insistido en que no habrá problemas generales de abastecimiento.

Según Bernal, ha existido "inacción"y "dejación de funciones" en los últimos años por parte del Gobierno en esta materia. El consejero ha defendido que la Junta de Andalucía, en lo referido a sus competencias (30% de los recursos hídricos de la comunidad) ha hecho en sus cuatro decretos de sequía un millar de actuaciones en dos años con 528 millones de euros de inversión.

"Estamos haciendo todo lo posible por ampliar la capacidad de acción de las desaladoras instaladas, y por ampliar y hacer más fáciles los trasvases de nuestra zona, pero ya más no podemos hacer y pedimos al Gobierno que asuma sus competencias rápidamente, porque cada mes que pasa es un mes perdido, y hay que trabajar sobre la base de la urgencia", ha comentado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.

"No me cabe duda de que la hotelería y el resto de sectores de esta industria harán las inversiones necesarias, porque están absolutamente concienciados", ha afirmado Bernal, que señala que el actual momento de los recursos hídricos es "crítico".

El consejero ha apuntado que hay hoteles construyendo aljibes y llenándolos con agua no potable para potabilizarlas por su cuenta en unas actuaciones coordinadas con la Consejería. Todo eso permitirá, a su juicio, contar con un plan B de reservas para afrontar a partir de junio la temporada alta de verano.

Bernal ha recordado que ya se están produciendo en el territorio algunos cortes de suministro, fundamentalmente nocturnos, de cara a evitar también en esos momentos de bajo consumo las pérdidas de agua ocasionadas por las filtraciones, que se estiman en un 20% del total. "Así se evita que ese recurso se pierda en la red pero hay que hacer más actuaciones, estamos en ello", ha aseverado.

Los hoteles buscan ahorro de agua en duchas y jardines

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha afirmado que el tema de la sequía, a nivel de administraciones, es "un despropósito en cuanto a falta de previsión". En todo caso, ha señalado con las medidas de carácter urgente que se ha adoptado se podrán paliar los problemas para el consumo general de la población, mientras que otras de carácter prioritario será para atener a sectores como la agricultura o las necesidades del turismo (jardines o piscinas).

El responsable de Aehcos, que ha protagonizado una de las charlas de innovación del Salón H&T, afirma que hay mecanismos en el sector para reducir en dos tercios el consumo de agua necesario para una ducha, aunque también admite que el sector tendrá que cambiar sus praderas de césped por soluciones de xerojardinería, que consume mucha menos agua utilizando plantas autóctonas. También podrían aplicarse circuitos para reciclar el agua de las duchas y usarla para regar jardines.

Luque ha destacado que la innovación dirigida a aumentar la productividad de los hoteles es fundamental, ya que cada día estos establecimientos tienen sus costes más altos. Y seguirán al alza. "Cada día somos más viviendo aquí siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de California, que es uno de los estados más caros para vivir porque su concentración de personas, son necesarios más recursos. Seguro que el agua costará más cara", prevé.

El responsable de Aehcos señala que Andalucía y Málaga, como destinos turísticos, compiten con todo el arco mediterráneo, y asegura que la innovación será clave en esta situación. "Ahora mismo nos estamos beneficiando de los problemas que hay en el Medio Oriente. Hay gente que no quiere ir tanto a Egipto o a Turquía, pero son dos magníficos competidores. Y Arabia Saudí está preparando nuevos destinos ¿Cómo podemos competir nosotros con estos costos más altos? Con la innovación, que nos permite ser más productivos", explica. Luque cree que, a futuro, se extenderá el uso de la tecnología en los hoteles para realizar cada vez más atención al cliente.

Una imagen del Salón de Innovación en Hostelería (H&T), en el Palacio de Ferias de Málaga. / Álex Zea

El turismo emplea a 128.000 personas en Málaga

En la inauguración del Salón H&T 2024, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha expresado su compromiso continuo con la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y el emprendimiento. La Diputación de Málaga participa activamente con un stand propio, destacando el respaldo a startups a través de la aceleradora Costa del Sol Tourism Hub y la presencia de Sabor a Málaga con cerca de 40 productores vinculados a la marca. Además, Salado ha enfatizado la importancia del segmento gastronómico, subrayando la consolidación de Sabor a Málaga como una iniciativa estrella de la Diputación.

Salado ha resaltado el peso del empleo en el sector turístico de Málaga. Durante 2023, se estimó una ocupación de 128.039 personas, mostrando un aumento del 4% en comparación con 2022. A pesar de este crecimiento, Salado ha señalado que aún no se ha recuperado completamente el nivel de empleo turístico de 2019, situándose un 1,7% por debajo de las cifras de dicho año.

Los datos de ocupación revelan que el 78% de los empleados son españoles, y el 86,5% son asalariados. El sector de la hostelería destacó como el más significativo, con 71.450 personas, representando el 54.3% del empleo total. El empleo turístico se reparte entre los diferentes segmentos de la siguiente manera: actividades de Ocio (14.150 personas), alojamientos (23.748), Rent a Car (1.920) y transporte turístico (17.594 personas).