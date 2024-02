Los vecinos de La Roca se sienten "intimidados" tras denunciar los altercados en el barrio

Los vecinos de La Roca aseguran que se sienten "intimidados" después de que los propietarios hayan decidido en el último vez alzar la voz y denunciar públicamente la falta de seguridad que sufren en el barrio cada vez que juega el Málaga CF.

Los residentes sostienen que en la barriada de Martiricos, colindante con La Roca, han sufrido ataques a sus balcones y un propietario ha sido amenazado por los grupos ultras que acuden a la zona durante las previas de los partidos.

Asimismo, en el barrio han aparecido pintadas con mensajes y simbología fascista, así como amenazas directas: "Con nosotros quien quiera, contra nosotros quien pueda", "La Roca es fascista".

Esta misma semana, en una reunión técnica entre el Málaga CF, el Ayuntamiento de Málaga, la Policía Local y Nacional se acordó la creación de una "fan zone" en la avenida de la Palmilla para tratar de desplazar la celebración de las previas, que según los propietarios afectados, pueden durar hasta 12 horas antes del inicio del partido, de La Roca a las inmediaciones del estadio de La Rosaleda.

Pintadas fascistas en La Roca. / L.O

No obstante, esta zona acordonada y videovigilada no estará habilitada para el partido de mañana contra el Recreativo Huelva, según han confirmado a este periódico fuentes del club y del consistorio malagueño, y tampoco hay una fecha definida para que eche a andar.

"Nos parece bien que los quiten porque es insoportable aguantar a una cantidad de personas en el barrio, que invadan la plaza y no una hora o dos bebiendo y haciendo cosas totalmente incívicas. En esas horas es inhabitable y la gente no sale a la calle", explica el vicepresidente de la Mancomunidad de Propietarios, Antonio Delgado, que ha agradecido el apoyo del grupo municipal socialista. "Pero esto no es nuevo, llevamos muchos años diciendo lo que está llegando, se lleva fraguando desde hace décadas y ya ha llegado al extremo".

En sus redes sociales, el Frente Bokerón -uno de los grupos señalados por los vecinos como responsables de los altercados- expuso en un comunicado que el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz se reunión con el consistorio para "obstaculizar" las previas en La Roca donde, aseguran, "se congregan malaguistas de todas las edades, promoviendo unión y sentimiento por el Málaga Club de Fútbol". En este documento añaden que en las previas "no ha habido ningún tipo de incidente, al contrario, lo que se respira es malagueños por todos lados".

Reuniones la próxima semana

En cualquier caso, el próximo lunes los vecinos de La Roca intervendrán en la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga en la que se debatirá una moción presentada por el PSOE para pedir al Ayuntamiento de Málaga un plan de seguridad para esta barriada del distrito Palma-Palmilla.

Según el responsable de Seguridad en el PSOE, Salvador Trujillo, "los vecinos ya tenían miedo desde hace meses. Ahora, estos exaltados han demostrado que no tienen ningún pudor a cometer delitos como el vandalismo contra la propiedad privada, además de que han amenazado a los vecinos con agredirles". Trujillo ha recordado “las 400 firmas que han recogido los vecinos para exigir al Ayuntamiento que con urgencia dote de agentes de la Policía Local esta zona en los días de partido".

Sobre la fanzone que ha anunciado el equipo de gobierno para los días de partido, Trujillo opina que "habrá que ver si los ultras optan por utilizar esta zona acotada", a la vez que piden "más vigilancia policial, porque su presencia es disuasoria. Aquí se incumplen ordenanzas como orinar en la vía pública y lanzar artefactos explosivos, además de beber alcohol. En el momento en que haya una primera multa, se acabará el gamberrismo aquí".

Además, los vecinos se reunirán el miércoles con el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, al que trasladarán la situación que arrastra el barrio los días de partido y que vivió un punto de inflexión con el encuentro contra el CD Castellón, en el que se tiraron cohetes y bengalas en la plaza central de La Roca, rodeada de viviendas, árboles y palmeras.

"Lo primero que nos ha dicho el Ayuntamiento cientos de veces es que ellos no pueden hacer nada. Nosotros les decimos, ¿cómo que ustedes no pueden hacer nada? Si en la vía pública no se puede hacer botellón, ¿Por qué en La roca sí? Si en la vía pública no se pueden orinar en la calle, y aquí hay cientos de personas durante muchas horas. El Ayuntamiento quiere quitarse la responsabilidad y echársela a los demás".