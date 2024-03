La clínica Miranza Málaga ofrece revisiones gratuitas para la prevención del glaucoma

El glaucoma es la causa más frecuente de ceguera irreversible en los países desarrollados y la única manera de prevenirlo es a través de revisiones periódicas, ya que es una enfermedad que no da síntomas. Por ese motivo, aprovechando el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, el grupo de oftalmología Miranza ha lanzado, por segundo año consecutivo, una campaña de prevención en la que realizarán chequeos oftalmológicos gratuitos en distintas ciudades de España.

“El glaucoma es una neuropatía producida por el aumento de la presión intraocular" explica Emilio Espejo, director médico de Miranza Málaga, que advierte que una vez que se produce el daño, “ya no se puede recuperar todas las fibras nerviosas que se matan por el aumento de la misma. Por ello, en la campaña hemos querido poner el foco en la importancia de la prevención, ya que el único impacto que podemos controlar es el de la presión intraocular”.

El especialista resalta que uno de los principales obstáculos de esta enfermedad, es que “la mitad de los afectados no saben que la padecen”, debido a que la pérdida de visión periférica que provoca, no es percibida por los pacientes hasta que esta ya ha afectado de forma importante a la visión. “Salvo que sea un glaucoma agudo, el paciente no siente nada porque la pérdida es progresiva”, asegura el oftalmólogo, que compara la pérdida de visión con las películas antiguas, “cuando se iba cerrando el campo visual, desde la periferia hasta el centro. De manera que, el paciente, hasta el último momento, conserva la visión central y por eso no lo percibe”.

Insiste, por tanto, en que las revisiones oculares periódicas son la mejor medida para un diagnóstico y un tratamiento precoz. “El glaucoma es irreversible, pero la presión intraocular que lo provoca sí que podemos controlarla con los medicamentos y hacer que la progresión sea mucho más lenta”, apunta Espejo.

Revisiones en Málaga

Con el propósito de concienciar a la población, la clínica Miranza pone a disposición de la población chequeos oftalmológicos específicos sobre esta patología, que se desarrollarán de forma gratuita. En el caso de Málaga, las revisiones gratuitas se realizarán a lo largo de todo el día de hoy (8 de marzo) en el Museo Revello de Toro, y durante los días 11 y 12 de marzo en la propia clínica, que abrió en la capital el pasado noviembre. Para las revisiones de la semana que viene sí que será necesario solicitar cita previa por teléfono.

La progesión del glaucoma se puede controlar o evitar distintos tratamientos. / Adobe Stock.

Las revisiones se centrarán en la medición de la presión intraocular, como principal factor de riesgo del glaucoma, aunque Espejo señala que también influyen otros factores como la edad (personas mayores de 60 años), los antecedentes familiares de glaucoma, la miopía o hipermetropía elevadas.

Factor genético

“Hay un factor bastante importante en la genética, por eso se recomienda siempre que, si hay antecedentes familiares, a partir de los 40, se hagan revisiones periódicas todos los familiares de primer y segundo grado”, afirma el oftalmólogo, que añade que, en el caso de las personas que no tengan antecedentes, a partir de cierta edad una revisión al año “no viene mal”.

Aunque el especialista explica que existen diferentes tipos de glaucoma, como el glaucoma congénito, que aparece en la infancia y en los recién nacidos por una malformación ocular, por lo general, apunta que es una patología que aparece en pacientes de mayor edad.