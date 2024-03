La Diputación de Málaga homenajea a sesenta mujeres de la provincia.

Marzo se viste de violeta. En torno al 8M, Día Internacional de la Mujer, se suceden los actos que persiguen hacer visible el papel de las mujeres en la sociedad. Y no por capricho o inercia, sino por la necesidad que aún existe de alcanzar la igualdad real en todos los ámbitos, desde la casa a la empresa o la esfera política. Por ello, la Diputación de Málaga ha querido fijar su mirada en los ejemplos de valor de los municipios menores de 20.000 habitantes, su principal radio de acción, y en el asociacionismo femenino. En total, más de 60 mujeres de la provincia, muchas de ellas del mundo rural fueron galardonadas con los premios ‘Mujer del Año’. En la última gala celebrada el pasado 12 de marzo en el Auditorio Edgar Neville participaron casi 400 personas. Villanueva del Trabuco, el 19 de marzo, y Algatocín, el 22 de marzo, acogerán los dos últimos actos de los cuatro organizados por la Delegación de Igualdad en distintas comarcas de la provincia malagueña, que ya han tenido parada en Pizarra y La Viñuela.

«El temor al cambio, al qué dirán, la dificultad de luchar contra la intolerancia o el menosprecio motivó durante siglos el silencio femenino, algunas fueron calladas a la fuerza, otras amordazadas por ellas mismas y la presión social», recordó María Dolores Vergara, diputada de Igualdad. «Pero estamos en 2024, cumpliendo casi el primer cuarto de siglo del nuevo milenio, con el avance tecnológico corriendo más que el mayor velocista y la inteligencia artificial formando parte ya de nuestras vidas. A estas alturas, la mujer no puede tener una posición de inferioridad. Y eso es lo que reivindicamos en actividades como estas», agregó la diputada. Igualmente, Vergara señaló que para otorgar los premios ‘Mujer del Año’ se ha pedido la colaboración de cada ayuntamiento menor de 20.000 habitantes para que fuese la propia ciudadanía quienes eligiese los perfiles más destacados de su comunidad. Por su esfuerzo, su talento, su capacidad de transformar sus entornos más cercanos y ser ejemplo de una Málaga más igualitaria, justa y, en definitiva, mejor.

‘Mujeres del Año’

Un total de 59 mujeres de distintos municipios de la provincia recibieron este año la distinción ‘Mujer del Año’. A ellas se han sumado las ocho homenajeadas por asosiacionismo femenino, que convocó a representantes de las más de 200 asociaciones y federaciones de asociaciones de mujeres que existen en la provincia de Málaga. De este tejido asociativo surgieron los nombres de las protagonistas. Rocío García Vallet, de la zona de Antequera, Mari Ángeles Rivero, de la Axarquía, Trinidad Bornao Cuevas, de la Costa del Sol, María del Mar González Vera, de Guadalteba, Gracia María Paneque, de Nororma, Lorena Peña, de la Serranía de Ronda, Francisca García Canca, de la Sierra de las Nieves y Juani Jiménez Ríos, de Guadalhorce, recogieron el premio en nombre, como ellas mismas mencionaron en sus agradecimientos, de todas las compañeras que hacen posible el trabajo de estas entidades.

«Todas estas mujeres tuvieron el valor de dar un paso al frente y asociarse, no porque el tiempo les sobrase, sino porque la causa que las mueve lo merece», apuntó María Dolores Vergara. Y subrayó que «no es sencillo echar hacia delante una asociación, porque requiere muchas horas, mucho esfuerzo y el sacrificio de otras parcelas de sus vidas en un trabajo que, la mayoría de las veces, no es reconocido ni agradecido». Pero estas entidades son fundamentales para atender la problemática de cada zona como receptoras más cercanos, realizar una escucha activa y trasladar a las instituciones competentes las necesidades más urgentes.

Dificultades

«Sabemos que hacer todo esto no es fácil, la mayoría de las asociaciones tienen un sustento muy escaso solo con las cuotas, y otras ni eso, sobre todo en los municipios más pequeños y en la Málaga rural», indicó la diputada de Igualdad. En estos territorios también han perdurado, quizás con más arraigo que en ciudades mayores, tradiciones y valores de otros tiempos, inercias difíciles de alterar y roles que admitían poca discusión. Sin embargo, estas mujeres «han tenido las agallas de sacar su propia voz, la inquietud de pensar diferente y la valentía de hacerse escuchar, proponer sus propias ideas, de realizar sus proyectos y salir adelante, cooperando en red y apoyándose las unas en las otras», añadió la diputada.

Con iniciativas como éstas, la Diputación Provincial quiere agradecer el desarrollo, la dinamización, la cohesión y la creación de sinergias que realizan en sus respectivos territorios estas asociaciones y estas mujeres, que ofrecen a muchas otras un lugar seguro, de apoyo y crecimiento para ir superando retos y haciendo, granito a granito, el camino hacia un futuro sin distinciones de género.