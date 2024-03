La unanimidad con reproches se instala en el Pleno de la Diputación de Málaga

La política va renovando su batería de tics o, incluso, crea géneros nuevos para adaptarse a las escenificaciones e interpretaciones de la realidad que exige la actualidad. En estos lares mediterráneos, el PP y el PSOE se han abonado últimamente a la unanimidad con reproches. A un intercambio de apoyos con muchos matices como el que se ha instalado en el Pleno de la Diputación de Málaga de este miércoles. Aunque los cuatro grupos políticos -Vox y Con Málaga también tienen representación- han continuado por la senda del consenso de sesiones anteriores, el PP y el PSOE se lanzaron duras acusaciones antes de 'cambiar' votos a favor de sendas mociones que instaron a la llegada del metro al Rincón de la Victoria o a la elaboración de un proyecto de presupuestos estatales.

Sobre todo, el enfrentamiento saltó a la palestra con la moción propuesta por el PSOE instando a la Junta de Andalucía a redactar este año el anteproyecto de la ampliación del metro de Málaga hasta Rincón de la Victoria. Los socialistas aceptaron la enmienda presentada por Vox pero rechazaron la del PP, al considerar su portavoz, Josele González, que "blanqueaba el acuerdo". Sin embargo, los populares sostuvieron que los socialistas los estaban "engañando" porque un día antes habían aceptado incluirla y luego en el Pleno no lo hacían. En la enmienda en cuestión, el PP introducía el matiz de impulsarlo "siempre que los estudios que está elaborando la Junta de Andalucía determinen la necesidad".

En el debate previo, el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, dijo que no se entendían "las reticencias del PSOE a aceptar esta enmienda porque cualquier proyecto de envergadura requiere los estudios previos, y así nos lo pidió el PSOE cuando propusimos el tercer carril para la A7". "Ese doble rasero no lo entiendo, si se buscaba que el alcalde de Rincón de la Victoria votara en contra de esta moción han pinchado en hueso porque a todos los grupos nos mueve la mejora de la movilidad", manifestó.

Por su parte, el portavoz socialista defendió que el único espíritu que había llevado al PSOE a presentar la moción era "la mejora de la conectividad entre Málaga y Rincón de la Victoria". González animó "a seguir trabajando en la línea del consenso, que es la que prefieren los ciudadanos”. “Es el momento de pasar de los planes a los hechos, es el momento de poner en marcha las infraestructuras que Rincón necesita para mejorar su movilidad”, aseguró.

Diputados del PSOE y Vox en el pleno de marzo de la Diputación de Málaga. / La Opinión

Malestar en el PP

El malestar del PP hacia el PSOE por la moción del metro hasta Rincón de la Victoria estuvo latente durante toda la sesión plenaria. Afloró, incluso, cuando se abordaban otras cuestiones o cuando el presidente del ente provincial, Francisco Salado, hizo algún comentario a favor de los acuerdos entre los distintos grupos: "Es bueno que en el debate haya unanimidad, aunque siempre haya algunas aristas en las que no estamos de acuerdo", apuntó Salado después de que el PSOE votara a favor de otra moción del PP sobre los presupuestos estatales que había criticado mucho.

Y, sin embargo, su compañero Cristóbal Ortega, portavoz popular y vicepresidente primero de la Diputación, aprovechó para expresar la sensación de quiebra de la confianza existente en la bancada popular: "Esta mañana ya nos habéis engañado y cuando nos engañan ya poco podemos hablar". "Señor Ortega, eso ya ha pasado, ahora lo habláis los distintos portavoces para que no vuelva a ocurrir", añadió Salado para templar sus ánimos. "Sí, ha pasado pero no se olvida", agregó Ortega.

Francisco Salado y Cristóbal Ortega, con el diputado de Con Málaga, Juan Márquez. / La Opinión

Y ahí no se quedó el asunto. A renglón seguido, cuando también se aprobó por unanimidad una moción socialista para el arreglo de carreteras que discurren por Almogía y Villanueva de la Concepción, Toñi García insistió en que no había existido una mala intención por parte del PSOE y trató de aclararlo. García explicó que, al hablar de una enmienda para esa moción en materia de carreteras, la diputada del PP Nieves Atencia también le trasladó la enmienda de la moción del metro hasta Rincón: "Puedo entender que hubiera una confusión y que ella entendiera que al aceptar la enmienda de ellos a la moción de las carreteras también aceptábamos la del metro, pero en ningún momento yo dije que se aceptaba, dije que la iba a trasladar a mi grupo y que ellos ya decidieran al no ser yo la proponente; este grupo no ha querido engañar, este grupo no se merece la acusación que le ha hecho el vicepresidente de la institución, puede haber una confusión y si es así pido disculpas pero ni se ha enmarañado ni estaba orquestado", manifestó la también alcaldesa del PSOE en Almogía.

Pero ahí no se quedó el fuego cruzado. La popular Nieves Atencia aceptó la disculpa pero defendió que le presentó las dos enmiendas a ella y "en ningún momento" le dijo que "esta enmienda la tenía que tratar con otra persona", que incluso le explicó la enmienda sobre el metro. "Llevan ustedes 20 años sin hacer el metro en Málaga y ahora vienen a pedir que llegue hasta Rincón, aún así el cinismo por nuestra parte ha sido nulo y hemos apoyado la moción e incluso la hemos dotado de un contenido técnico con esa enmienda; en la conversación se dio por hecho que las dos enmiendas eran aceptadas, si no me hubiera dedicado a hablarlo con otra persona del PSOE", expuso Atencia.

Presupuestos estatales

Otra de las mociones que se vio salpicada por los reproches antes de su aprobación por unanimidad fue la presentada por el PP para exigir al Gobierno de España que presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024.

Pese al posterior voto a favor de los socialistas, su portavoz adjunto, Pepe Bernal, se refirió "al punto de cinismo que representa siempre el PP". "Que no haya presupuesto no quiere decir que no se pueda gobernar y bien o que se abandone a quienes peor lo están pasando en este país".

Asimismo, Bernal aseveró que "en la época de Rajoy hubo como en las películas del Oeste una bola de paja pasando por la provincia de Málaga porque no se invirtió nada". "Y ahora dicen que al no aprobarse los presupuestos se da un margen más reducido a los ayuntamientos y las comunidades para poder gastar, qué grado de indecencia hay que tener cuando el PP ha sido el que ha hundido a los ayuntamientos y comunidades para acceder a más capital, el que ha votado en contra de la estabilidad en el Senado o ha dicho no a 106 millones para los ayuntamientos de esta provincia; todo ello para intentar estigmatizar a Pedro Sánchez, al PP le da exactamente igual quedarse tuerto si con ello puede dejar ciego al PSOE", proclamó.

A renglón seguido, el portavoz popular, Cristóbal Ortega, trasladó las acusaciones de cinismo a la bancada del PSOE e insistió en que "con tal de estar un día más en La Moncloa, a Pedro Sánchez le da igual todo: el PSOE, España o Málaga". "El problema es que tenemos un gobierno a rastras que ha traspasado ya todos los límites, no ha tenido tiempo para presentar los presupuestos que necesitan los españoles y los malagueños pero sí para redactar la ley más indigna, la de amnistía; esta es una legislatura perdida que durará lo que Puigdemont quiera, menos cuentos y más cuentas", enfatizó Ortega cuando criticó la prórroga de los presupuestos estatales realizada por el Ejecutivo central.