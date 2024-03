Lydia Lozano inaugura Koker en Málaga, la firma de moda de los famosos

Más de 40 años en la televisión dan para mucho y sino que se lo pregunten a Lydia Lozano. Radio, televisión y hasta en Netflix, con ‘Sálvese quién pueda’; la carrera televisiva de la colaboradora está más imparable que nunca, y es que ahora ‘el chuminero' le ha abierto las puertas de ‘Baila como puedas' en RTVE.

Sin embargo, Lydia hace un hueco en su apretada agenda y visita Málaga. La reconocida periodista del corazón ha hecho de madrina en la inauguración de la nueva tienda Koker, ubicada en la calle Compañía, 7.

En la que Lozano presentó la nueva colección de Koker, así como la nueva línea con la que KOKER se lanza al mercado de las celebraciones: Koker Events. Una línea diseñada para la mujer actual que busca destacar con elegancia, comodidad y estilo en las ocasiones especiales, una colección que presenta 18 modelos versátiles que se adaptan a cualquier evento para ser la invitada perfecta.

"Echo muchísimo de menos Sálvame", confiesa Lydia Lozano

Pero no todo ha sido moda. En esta inauguración, Lydia Lozano ha compartido detalles sobre su reciente estreno como concursante de "Baila como puedas", el popular talent show de baile de Televisión Española, poniéndose al frente de uno de los formatos más emblemáticos de la cadena pública con su característico estilo directo y espontáneo.

Además de hablar de su nuevo libro, del éxito de ¡Sálvese quien pueda!, el adiós a Sálvame y su opinión sobre el concurso de Carmen Borrego en Supervivientes.

Lydia Lozano en Málaga Koker. / Chaima Laghrissi

Lydia y el baile

"Paquetillo", fue el adjetivo que desató la discusión entre la ex colaboradora y Norma Duval, cuando se refirió así a ella durante un paso de su coreografía. Un cruce de palabras que acabó con Lydia entre lágrimas y con Yolanda Ramos lanzando una flecha a favor de la periodista: "Baila como puedas es muy duro, muy duro. Estoy operada de las cervicales y la espalda, y ahora mismo estoy lesionada, pero me seguiréis viendo", cuenta.

El adiós a Sálvame

Lydia Lozano lleva en el mundo del periodismo más de 40 años. De los cuales, 25 los ha pasado en Telecinco y 14 en Sálvame.

Tras la suspensión de este, Netflix decidió apostar por los colaboradores y llevarlos a la plataforma digital. Bajo el título '¡Sálvese quien pueda!', "la mini serie" acabó siendo en menos de veinticuatro horas el contenido más visto de Netflix.

La periodista confiesa que el fin de Sálvame y el adiós a Telecinco tras 25 años ha sido duro: “Me costó muchísimo. Me ha costado reconstruir mi cabeza, por eso el libro ha sido una terapia, porque no era sentarme en mi casa y ver los otros programas", afirma.

Y añade: "Yo lo echo de menos muchísimo. Si Sálvame continuase, ya hubiésemos abierto una investigación para saber dónde está Kate Middleton, habría reporteros en Buckingham y hubiésemos hablado hasta con el jardinero. O con lo de Antonio Tejado, yo ya estaría disfrazada de María del Monte y Josep Ferré de Antonio. Hacíamos muy buen programa con mucho sentido del humor”.

Lozano también participa en el programa "Mañaneros" de Televisión Española junto a Jaime Cantizano.

Ante la pregunta de si va a haber segunda temporada, Lozano adelanta que está “esperando que suene el teléfono rojo de Netflix”.

Y aunque ya esté alejada de la esfera Mediaset, Lozano revela que sigue muy de cerca programas como Supervivientes. Un programa al que llevan años ofreciendo a la colaboradora. "Creo que me moriré con la experiencia de no haber ido. Pero, creo que hay cosas que perjudicarían a mi familia y para mí es sagrado".

Por otro lado, la periodista opina sobre el concurso que está haciendo su excompañera

Carmen Borrego, ex compañera de la colaboradora: "Yo amo a Carmen Borrego, pero creo que se está equivocando. Me molesta mucho que una mujer que ha trabajado en Sálvame, que tiene fuerza y valor esté con las manos cruzadas y decida no hacer las pruebas. Y luego monta broncas cuando no las tiene que montar. Me encantaría llamarla por teléfono y decirle:¡Carmen, para ya!".

Lydia Lozano estuvo encantada en la inauguración de Málaga Koker. / Chaima Laghrissi

Su nuevo libro

Además, Lydia ha hablado sobre su primer libro en el que descubre algunos secretos de La Casa Real o de Cristina Onassis, con historias de cuernos incluidas, revelando algunos “reportajes secretos”: “En mi libro elegí contar mi vida profesional. No me acordaba yo que he hecho tantas cosas y me siento muy orgullosa de haber trabajado con tanto profesional. Hay muchas pinceladas de cosas que no he contado. Es muy divertido y luego cuento cosas que hay en la trastienda de la televisión y en la radio. Me lo he pasado genial hablando del libro”, asegura.

Un libro que le ha servido como terapia tras el fin de Sálvame: “Me ha ayudado mucho. Cuando se cortó Sálvame, me vino muy bien y acepté lo del libro, porque sabía que me iba a ayudar. Ha sido como una terapia, me ha venido muy bien”, explica.

Qué es Koker

Koker, es una cadena de ropa femenina que se ha convertido en un tiempo récord en la firma de referencia de los rostros más populares de la televisión, del entorno cultural y social, nombres como Lyidia Lozano, Alba Carrillo, Anne Igartiburu, Marta López, Belén Esteban, Rosa Benito, Terelu Campos, Isabel Rábago, Raquel Bollo, Marisa Martín-Blázquez, Rosa López, Mara Barros o Gloria Santoro, son algunas de las celebrities que se visten en Koker.

El secreto de la marca es que siempre reciben en tienda las últimas tendencias de sus prendas, la originalidad y exclusividad de sus diseños, la rotación semanal de sus colecciones, su política de pocas unidades por cada creación, que otorga exclusividad a la prenda, y sobre todo la calidad y sus atractivos precios así como que todo el personal que atiende en tienda, ha tenido que realizar un curso de personal shopper por lo que el cliente recibe un servicio personalizado para ayudar a las clientas a encontrar el look perfecto, tanto en tienda, como en compra online.

Moda y solidaridad con un enfoque en la mujer real

Fiel a su compromiso con la diversidad, Koker apuesta por una plantilla mayoritariamente femenina de más de 45 años. "Queremos fomentar el empleo en este sector y que nuestras clientas se sientan identificadas con las mujeres que las atienden", explica Ramírez.

La colección Koker Events encuentra el equilibrio perfecto entre las últimas tendencias y la atemporalidad, ofreciendo diseños favorecedores para todo tipo de figuras.

Vestidos largos y cortos, monos, faldas y blusas componen una colección versátil que se adapta a cualquier tipo de celebración, desde bodas hasta fiestas de gala siendo siempre una elección acertada con independencia del lugar y la hora.

La marca inaugura en Málaga la primera de las cinco tiendas que tiene previsto abrir en 2024, brindando así una nueva propuesta de su colorida colección a la mujer malacitana. Koker, afianza así un compromiso firme con la calidad y la diversidad corporal, consolidándose como una marca referente en el mundo de la moda femenina contemporánea.