Antonio Banderas se refugia en su faceta de mecenas bajo una Semana Santa lluviosa

"Me llamo José Antonio Domínguez Bandera, soy un cofrade malagueño. Y aquí estoy...". Estas frases viven dentro del pregón que Antonio Banderas pronunció en la antesala de otra Semana Santa de Málaga condicionada por la lluvia, como fue la de 2011. Trece años después, el sujeto, los verbos y los predicados destilan un eterno retorno que no tiene fecha de caducidad. La declaración de intenciones vale para cada regreso anual que el actor emprende, siguiendo sus propias palabras, a "la enraizada pasión" y "el éxtasis exuberante". Vuelve al niño que fue. Y también al adulto que ya casi nunca falla, aunque sí le pusieron falta -sobre todo- en aquellos años en los que se convirtió en un 'astronauta del cine'. En uno de esos marcianos afamados que deambulan como un zombi ilustre cuando empiezan a ser deslumbrados por las letras colgantes de Hollywood. De un tiempo a esta parte, más ahora que ya tiene casa propia y teatro en el corazón de su cuna mediterránea, despliega una especie de Santísima Trinidad. Un 'tres en uno' que lo transforma en un apasionado devoto más -a él no le gusta que al cofrade se le llame friqui- y disfruta de cualquier trono en las calles de su ciudad; en un hermano de las Reales Cofradías Fusionadas que es mayordomo del trono de la Virgen de la que siempre lleva una estampita en la cartera, la de Lágrimas y Favores; y en mecenas, incluso en voz autorizada. Esta última faceta explicaba su presencia este lunes al mediodía mientras el cielo 'lloraba' agua nuevamente en la Casa Hermandad de Fusionadas, que lleva ventaja en lo que a ser frecuentada por popes se refiere -el presidente andaluz Juanma Moreno también es hermano de esa cofradía- y está muy cerca de la calle Sebastián Souvirón en la que transcurrió la infancia de Banderas.

Otro momento del acto. / Álex Zea

En calidad de presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, el actor asistió a la presentación de un estudio sobre el impacto económico de la Semana Santa auspiciando por esta entidad social y que ha sido realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Y, de hecho, en este rol de benefactor se refugió cuando la tristeza seguía cundiendo en los ambientes cofrades.

"Vamos a tener que ponernos aletas"

Horas después de que se le viera consolando a sus hermanos y hermanas de Lágrimas y Favores en la iglesia de San Juan tras la suspensión de la procesión del Domingo de Ramos, Banderas explicó que la fundación que preside realiza una labor social en varias direcciones durante todo el año: "Pone en valor algo que no tiene nada que ver con la lluvia que está cayendo y que nos puede fastidiar la salida a la calle a las cofradías; ahora estamos haciendo esto a pesar de que esta noche vamos a tener que ponernos unas aletas para poder salir a la calle", comentó en diferentes momentos de su intervención sin perder el sentido del humor.

Además, repasó las ONG con las que colabora la Fundación Lágrimas y Favores con argumentos que transitaron desde su vida personal hasta la realidad social de la capital malagueña, y lo hizo sin perder de vista la implicación de su hermano Francisco Javier: "Nuestro papá murió de cáncer y nos acercamos a Cudeca; también trabajamos con Cáritas parroquial, pues ha habido años en los que la puerta de la iglesia se caía a pedazos de gente pidiendo ayuda; y colaboramos con el economato de la Fundación Corinto, que atiende a familias necesitadas".

Igualmente, recalcó que, cuando emprendieron otra línea sobre investigación, la universidad malagueña les abrió las puertas "inmediatamente". Así, tuvo presentes a los alumnos que se han ido a Estados Unidos y Canadá a cursar estudios con una beca de la fundación vinculada a la cofradía de Fusionadas. Incluso, relató que un día mientras paseaba por Londres un joven se acercó a darle las gracias porque la beca había derivado en la oportunidad de trabajar en un estudio de arquitectura londinense. "Se han producido hasta bodas de gente que se fue a Canadá con la beca, se casaron allí y ahora a la cofradía nos llegan cartas para anunciarnos que han tenido un hijo", subrayó con entusiasmo.

En este sentido, el actor llegó a defender que "la Semana Santa tiene un carácter poliédrico, que se mueve en muchos territorios". "En lo religioso y lo emocional, también en lo artístico y lo identitario; hace ya 14 años, nos planteamos desde la mayordomía de Lágrimas y Favores llevar acabo un fundación por muchos motivos y nos preguntamos si la Semana Santa tenía también un carácter empresarial o pensamos en las tres S, en la Semana Santa solidaria, para no quedarnos solo en aquello que se ve, para ir más allá del terciopelo, el sonido de la música o la salida de los tronos a la calle", recalcó.

Banderas entrega otro galardón. / Álex Zea

Asimismo, Banderas ejerció de voz autorizada y de gran conocedor de la Semana Santa para defender, siguiendo algunas de las conclusiones del estudio que se presentaba, que los 24 millones en gastos de las cofradías al año demuestran que "no tiran el dinero como suele decirse", cuando invierten en patrimonio. "Un manto de una virgen tarda tres años en hacerse y hay quince personas trabajando que llevan dinero a sus casas; este estudio también cifra en casi 400 millones de euros el impacto de la Semana santa de Málaga, pensemos en Andalucia entera, en todas las capitales y todos los pueblos...", enfatizó para seguir pregonando pese a la lluvia las bondades económicas y sociales de ese fervor cofrade que tanto le emociona.

Estudios cofrades

Estas declaraciones fueron realizadas por Banderas en el marco de la presentación del estudio ‘Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga 2023’, elaborado por los profesores de la Universidad de Málaga (UMA) Benjamín del Alcázar, Plácido Sierra, Eva María González y Laura Moniche. Además, en el mismo acto se procedió a la entrega de los octavos Premios de Investigación de la Cátedra de Estudios Cofrades, donde se establece un premio a la mejor Tesis Doctoral y Trabajo Fin de Carrera relacionados con temas sociales, culturales y/o económicos de la Semana Santa de Málaga, realizados y defendidos en la UMA o cualquier otra universidad española.