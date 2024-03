Juanma Moreno ‘salta’ desde El Vaticano hasta el Viernes de Dolores malagueño

Una jornada después de su audiencia en El Vaticano con el Papa Francisco, Juanma Moreno siguió coleccionando trances religiosos. En cuestión de horas, cambió su comentado periplo romano -en el que le llevó al Sumo Pontífice regalos con historia como la rama de un olivo sembrado en la Alhambra por el cantante de U2 Bono- por el Viernes de Dolores malagueño. En su ciudad, la Málaga a la que llegó cuando aún era un bebé desde Cataluña, el presidente andaluz entendió que una agenda repleta de actos cofrades era la mejor forma de alargar el efímero ‘éxtasis vaticano’.

Su turné comenzó al mediodía, en La Trinidad, dónde firmó un protocolo para la cesión de una parcela a la cofradía del Cautivo. Y luego, antes de la hora del almuerzo, visitó la cofradía de la que es hermano, Fusionadas, y allí comunicó que a diferencia de los dos años anteriores -y de la procesión magna posterior al confinamiento- no podrá salir esta vez el Miércoles Santo, como hombre de trono del Cristo de la Exaltación.

Esa era una de las dos noticias con la que llegó allí. La buena la difundió, incluso, en sus redes sociales: «Me hace una ilusión especial llevar a mi hermandad el mensaje de afecto a nuestra Semana Santa del Papa Francisco. Hoy he querido compartirlo con mis hermanos de Fusionadas. Estar bajo los varales del Cristo de la Exaltación durante muchos años me enorgullece».

Parcela para El Cautivo

Cuando los relojes se acercaban a la una de la tarde, el coche oficial dejó a Juanma Moreno en las inmediaciones de la calle Trinidad. Allí, participó junto alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y el hermano mayor del Cautivo, Mario Ortega, en la firma de un protocolo con el que «avanzamos en la futura cesión del terreno para construir su nueva Casa Hermandad en Málaga». Se daba así un paso que recoge los frutos de los trámites para conseguirlo iniciados en 2016 con Ignacio A. Castillo como hermano mayor.

Eso sí, las palabras del propio Moreno dejaron claro que para que esta Casa Hermandad sea una realidad aún queda «un camino complejo». Según reza en la información oficial, «con la firma de este protocolo se abre un proceso de colaboración interadministrativa para estudiar la viabilidad del proyecto».

Moreno era consciente de ello: «No se da la solución definitiva pero sí es el principio del fin, llevamos años trabajando en esto y hemos tenido que tirar de mucha pericia y mucha audacia para que hoy lleguemos a esta firma; y aunque a veces mi equipo me aconseje que con el proyecto tan en ciernes no debo aparecer, vengo porque con mi presencia hago más visible el compromiso y meto algo de presión para que salga adelante cuanto antes».

Firma del protocolo. / Álex Zea

«Es un sueño compartido, se lo merece la barriada y la propia hermandad», añadió Moreno antes de detallar que «la parcela es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y cuenta con algo más de 800 metros cuadrados». «Es una operación bastante compleja que requiere de sus pasos y de sus tiempos, por falta de voluntad no va a quedar, la hay por parte del Ayuntamiento, la Junta y la hermandad», recalcó el presidente.

Antes, el hermano mayor de la hermandad del Cautivo, Mario Ortega, resaltó «la importancia del protocolo entre la Junta, el ayuntamiento y la cofradía». «Atiende a un anhelo que compartimos, nuestra futura casa hermandad se asentará sobre el mismo suelo que me vio nacer hace 72 años, me emociono», dijo con la voz quebrada llevando el proyecto a su terreno personal.

No obstante, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, le dio cierto toque de atención: «Es casualidad lo que has contado, no se hace ahí por esa realidad; espero que con la nueva casa hermandad todo sea mejor para vosotros y para Málaga».

Orgullo cofrade

Al final de su intervención, Juanma Moreno invocó la petición del pregonero de la Semana Santa de Málaga, Augusto Pansard, para que «reivindiquemos nuestro orgullo de ser cofrades».

«Yo lo hago todos los días y siempre alguno me critica, aunque tiene su derecho a hacerlo porque tenemos que ser tolerantes y respetar a quienes piensan diferente a nosotros», añadió Moreno.