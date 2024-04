Pagar por una mesa al sol en Málaga: ¿pueden los hosteleros cobrar este suplemento?

Con el debate de la tasa turística sobre la mesa, ahora es la hostelería la que se enfrenta a otro dilema: cobrar por disfrutar de una mesa al sol. La polémica se desató en Sevilla, cuando una clienta denunció que un restaurante quiso cobrarle un suplemento de 10 euros, por cambiar de "una mesa sombría a una mesa al sol".

"Al solicitar el cambio, la camarera nos informó de que esas mesas estaban reservadas y tenían un coste adicional de 10 euros. Fue frustrante, ya que esas mesas al sol nunca se ocuparon".

La señora concluye que no es su primera visita a este restaurante sevillano y que "como sevillanos que amamos nuestra ciudad, consideramos esta situación como una falta de respeto hacia los comensales".

Denuncia de la clienta sobre el restaurante sevillano. / REDES

Ahora The Sun, tabloide británico, se ha hecho eco de la noticia y advierte a sus lectores: "Los británicos se sentirán decepcionados al saber que los establecimientos españoles tienen derecho legal a cobrar más por sentarse en la terraza", dice The Sun en su reportaje.

Y les advierte de que "no pueden cobrar más por una mesa con"mejores vistas" y de ser así se advertirá a los visitantes sobre los costes adicionales por sentarse fuera y no pagarán 8,50 libras (10 euros) explícitamente al lugar", prosigue.

¿Podría Málaga cobrar por una mesa al sol?

Tras lo ocurrido, en las ciudades españolas se abre el debate de si se debe o no cobrar por disfrutar del lujo del sol.

En el caso de Málaga, a dicha cuestión responde la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). Fernando Martínez, vicepresidente de Mahos asegura haber hablado con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, "e indica que es un caso puntual en una terraza de calle Betis, por lo que no podemos hacer mucho caso al asunto, ni generalizar".

Ante la pregunta de si en Málaga podría copiarse este modelo, Martínez responde rotundamente: "Seguro que no".

¿Es legal cobrar por una mesa al sol?

Facua-Consumidores en Acción indica que la información debe ser facilitada previamente y de manera clara a los consumidores de cualquier tipo de servicio.

Y es que lo ilegal sería incluir al cliente este servicio sin haberlo advertido antes: "No podrían cobrarle nada a la afectada en caso de no haberle informado antes de sentarse y ahí sí habría una clara ilegalidad". Además, no es en suelo público, lo cual también descarta una infracción, algo que podría cambiar "si fuera en la calle", cuenta Rubén Sánchez, portavoz y secretario general de Facua a El Correo de Andalucía.

El otro punto que aclara la cuestión es "el valor añadido": "No vemos ilegalidad siempre que haya valor añadido. En este caso, la vista. Si la vista es diferente a la que tienen el resto de clientes, está cobrando por la vista. Si el valor añadido fuera únicamente la copa de cava, que cuesta cuatro euros y la mesa es diez, entonces habría un abuso y una ilegalidad, pero no es el caso".