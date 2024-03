El alcalde de Málaga se suma a Sevilla y Córdoba en la defensa de la tasa turística: "Siempre me he declarado a favor"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha sumado hoy a los regidores de Sevilla y Córdoba, José Luis Sanz y José María Bellido, en la defensa de la tasa turística como medida para revertir el impacto que genera esta industria en las ciudades con mayor afluencia de visitantes.

"Siempre me he declarado a favor de ello", ha atajado el regidor malagueño ante preguntas de la prensa, asegurando que entiende que es una medida que "el ciudadano ve bien". "El turista, aunque contribuya indirectamente con sus gastos por la vía de impuestos y los ingresos de recaudación, pues hay una aplicación muy directa del disfrute que hace de la ciudad, que es pagada por los ciudadanos".

En la misma línea que Sanz y Bellido, De la Torre ha insistido en que la creación de este impuesto debe contar con el "consenso" y el "control" del sector turístico, así como que esté destinada a "facilitar la llegada del turismo de calidad" así como al "mantenimiento del patrimonio".

"Es un tema que si la autonomía aprueba debe ser para que luego los ayuntamientos que lo crean oportuno, y consensuado con el sector, lo puedan hacer, se llame tasa o impuesto y a la cuantía que se estime oportuno consensuado también con el sector", ha recalcado De la Torre, que ya en otras ocasiones ha manifestado que debe ser la Junta la que lidere la creación de la tasa.

Un candado que guarda llaves de pisos turisticos en Málaga capital. / Álex Zea

El eterno debate en torno a la implantación de la tasa turística en Andalucía -como ya ocurre en Cataluña y Baleares- se ha reavivado esta semana con las declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que también es presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): "No lo descarto en un futuro medio".

También el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, se mostró a favor de implantar este tributo, eso sí, con un marco regulatorio previo establecido por la Junta de Andalucía: "Soy partidario, y espero que la Junta reconsidere ese tema".

Por su parte, el sector turístico andaluz, representando en el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), salió al paso de sendos pronunciamientos, reiterando su rechazo al cobro de este tributo en la comunidad autónoma al considerar, entre otras cosas, que "afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional".

Las viviendas turísticas, excluidas de las ayudas de la Junta. / L.O.

El propio consejero de Turismo, Arturo Bernal, rechazó hace unos meses estudiar la medida debido a que los representantes del sector "no quieren oír hablar de la tasa turística".

"No quieren negociar sobre esta cuestión. En cuanto tengamos receptividad por parte de ellos a estudiarla, a analizarla a buscar algunos cauces alternativos, la Junta de Andalucía estará ahí para buscar las soluciones que se planteen", manifestó Bernal. "En este momento este consenso no es posible porque los agentes del sector no lo quieren".

Viviendas turísticas

En cuanto a la limitación de las viviendas turísticas en Málaga, tomando como marco el decreto ya aprobado por la Junta, De la Torre ha afirmado que la Gerencia de Urbanismo está estudiando una fórmula "muy parecida" a la que ya ha anunciado Sevilla, que impedirá que las viviendas turísticas no superen en un 10% el número de viviendas familiares.

Ese plan consistirá en "limitar los barrios, los espacios por los que la concentración que hay, el porcentaje que hay, ya no debe haber más [viviendas turísticas]", ha recalcado el regidor malagueño, que ha asegurado que el equipo de gobierno es "sensible" a que no haya una "excesiva" concentración de viviendas turísticas y que "no se desnaturalicen los espacios". "Esperemos que no en mucho tiempo lo tengamos preparado".