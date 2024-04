El PP también pedirá en inglés el tren litoral y la suspensión del peaje

El hecho de que la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, compareciera este lunes acompañada por el concejal del PP en Benahavís Scott Marchall -de origen escocés- ofrecía un suculento adelanto del enésimo capítulo con el que se iba a reivindicar en la sede provincial 'azul' el tren litoral. Los populares malagueños están dispuestos a pedir también en inglés esta infraestructura ferroviaria para la Costa del Sol. Y con ese espíritu ha sido concebida una campaña específica que busca implicar en esta cruzada -y en la petición paralela de la suspensión del peaje en la autopista- a los residentes extranjeros "que sufren de primera mano el colapso de la movilidad en el litoral occidental", según apuntó Patricia Navarro.

Continuidad de Sánchez

La comparecencia se produjo instantes después de que Pedro Sánchez anunciase su continuidad como presidente del Gobierno y esta novedad terminó abrazándose al empeño de los populares malagueños para que el Ejecutivo nacional impulse un tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras. Sin ir más lejos, Navarro se encomendó al argot ferroviario cuando le tocó valorar la decisión del presidente del Gobierno: "A nosotros los bandazos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE no nos van a desviar de nuestro verdadero objetivo, que es seguir al pie de los problemas para dar las mejores de las soluciones a los malagueños y a todos los que nos visitan; no nos van a hacer descarrilar de nuestras iniciativas y, en este caso, no queremos darle ninguna más publicidad adicional a lo que ya va a tener el día de hoy", manifestó Navarro.

Vídeo en inglés

Con este juego de palabras, la presidenta provincial del PP buscó en cierto modo que la rueda de prensa no terminara desviándose del verdadero motivo que la había situado en aquella tarima con Scott Marchall y otros dirigentes del PP de Málaga. Precisamente, Marshall se ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña ya que es quien informa a través de un vídeo sobre "la necesidad de promover esta infraestructura ferroviaria y el agravio que supone para la población residente no contar con un medio de transporte alternativo al vehículo privado, además de verse obligada al uso del peaje para evitar los continuos atascos en la zona".

Precisamente, Navarro defendió que “la principal amenaza para el crecimiento y progreso del Mediterráneo andaluz es el colapso de la movilidad por la ausencia de inversiones en estos seis años de Gobierno de Sánchez y del PSOE”.

Suspensión del peaje

Al mismo tiempo, la presidenta del PP defendió que “la autopista de la Costa del Sol está creando una movilidad excluyente, lo cual supone un enorme agravio para muchos vecinos”, hasta que el punto que “pagar la autopista puede suponer una o dos semanas de salario”.

“La movilidad real en la Costa del Sol es eminentemente laboral o por estudios; el uso del peaje -el más caro por kilómetro de España- asciende a 248 euros al mes con el bono de usuario habitual, mientras que alguien que no disponga de este bono y vaya de Málaga a Estepona de lunes a viernes tendría que pagar 389 euros cada mes", recalcó Navarro.

A su juicio, "el tren de la Costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras y la suspensión o bonificación temporal del peaje es una legítima, justa y lógica reivindicación". "Queremos implicar a la comunidad extranjera dirigiéndonos a ella en inglés; en concreto, a los miles de británicos, suecos, finlandeses, daneses, belgas, noruegas, franceses y alemanes que residen y trabajan aquí y que también sufren el abandono inversor del Gobierno de Sánchez”, indicó.

A su vez, Navarro especificó que "hay municipios que tienen mayoría de población extranjera, como Benahavís, con el 60%; mientras que en Mijas o Fuengirola dos de cada tres vecinos son foráneos; en Marbella, Estepona o Benalmádena suponen alrededor del 25%, y este porcentaje en Torremolinos supera el 20%". "El perfil de estos residentes foráneos ha cambiado desde los años 60", expuso la dirigente popular sin perder de vista "la llegada de trabajadores de alta cualificación y nómadas digitales que viajan habitualmente a sus países de origen gracias a la buena conectividad del aeropuerto".

Igualmente, Navarro incidió en el peso de la colonia británica y la vinculó a la necesidad de avanzar en la conexión del litoral costasoleño y la provincia gaditana: “Son más de 60.000 personas, que utilizan a menudo el Aeropuerto de Gibraltar y que conocen bien los problemas de movilidad, de ahí la necesidad de extender el tren hasta el Campo de Gibraltar”, subrayó la presidenta provincial del PP.

Al recordar que el PSOE apoyó esta infraestructura en el Parlamento andaluz, Navarro lamentó que lo hiciera “con la boca pequeña”, e instó a los socialistas a “mantener el mismo criterio y la misma exigencia que el resto de la sociedad malagueña”.