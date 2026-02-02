Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento franciscano de Málaga que fue discoteca

Donde durante siglos resonaron los cantos solemnes de los monjes, décadas después sonaron algunos de los grandes éxitos musicales. Esta es la historia de un antiguo convento franciscano en Málaga, que vivió una de las transformaciones más singulares al convertirse en discoteca.

Se trata del Convento de San Francisco, conocido popularmente en Cañete la Real como “La Cartuja”, un inmueble fundado en 1624 por solicitud expresa de los vecinos de la villa para acoger a la orden franciscana.

El conjunto llegó a albergar una comunidad de entre 18 y 20 frailes y hoy está catalogado como Bien de Protección Arquitectónica Integral, conservando su iglesia original de los siglos XVI y XVII.

El edificio, construido en ladrillo y mampostería, responde al modelo de planta de cruz latina característico de los templos de la época. Junto a la iglesia existió hasta 1981 un pequeño claustro de planta cuadrada, con arcos de medio punto en la planta baja y balcones en la superior. Hoy solo queda su recuerdo en el conocido “Patio de los Frailes”, tras su demolición ese mismo año.

Interior del convento franciscano. / La Opinión

Tras los procesos de desamortización y un progresivo abandono, el conjunto sufrió importantes pérdidas patrimoniales y quedó desierto. Fue entonces cuando se convirtió en un local de ocio nocturno. Según la información actual registrada en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el inmueble figura como "actualmente convertida en discoteca".

Durante la década de los años 90, el antiguo convento funcionó como ''Discoteca Pedro’s'' aprovechando la amplitud de la nave y la acústica propia de un templo.

Aunque se tildó de un uso profano, esta etapa supuso una vía de supervivencia para el edificio, evitando su ruina total.

Nuevo espacio cultural

Ahora, el antiguo convento de Cañete la Real iniciará una nueva etapa como espacio cultural abierto a la ciudadanía.

Interior del convento. / L.O

La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 99.577 euros para su transformación en un nuevo espacio cultural. El objetivo es poner en valor uno de los edificios históricos más relevantes del municipio, reforzar la identidad patrimonial local y ampliar la oferta cultural y turística del interior de la provincia de Málaga.

Las actuaciones previstas incluyen la mejora del pavimento para combatir la humedad, la creación de una solera ventilada, la adecuación del interior como espacio diáfano multifuncional y la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de una rampa.

Iglesias convertidas en tiendas de Zara

La reconversión de antiguos espacios religiosos no es un fenómeno aislado. Existen ejemplos similares en ciudades como Salamanca, donde el Convento de la Anunciación funciona actualmente como el bar de copas Camelot, o el caso más llamativo de la Iglesia del antiguo convento de San Antonio el Real, transformada en una tienda Zara.