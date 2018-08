Dani Pacheco: "Ascender con el Málaga CF sería muy especial"

Dani Pacheco es un hombre feliz. El malagueño, natural del Pizarra, ha cerrado el círculo de una vez por todas y tras varios giros en su carrera, al fin podrá jugar en el Málaga CF. El centrocampista ha sido presentado en sociedad a primera hora de la tarde en su pueblo natal, rodeado de sus familiares y sus amigos. Lo ha hecho en el antiguo Ayuntamiento de Pizarra, ante un nutrido grupo de aficionados que le han mostrado su cariño.

Dani Pacheco mostró su entusiasmo desde el primer momento. "Ya lo he dicho estos días, no puedo estar más feliz. Es la primera oportunidad real de venir, no ha sido fácil conseguirlo pero agradecer el esfuerzo de Caminero y del club entero. No ha sido corto el periodo de hablar, ha habido muchas conversaciones. Yo quería estar aquí y el club también quería que estuviese. La verdad que estoy muy contento", dijo el pizarreño en primer instancia.

El talentoso centrocampista no dudó en apuntarse al posible debut el viernes con el Alcorcón. "Sí, estoy disponible para el míster. Si que es verdad que en las ultimas semanas no pude entrenar en condiciones con el anterior equipo, que son circunstancias que a veces ocurren, pero estoy disponible para jugar".

Pacheco es todo un especialista en los ascensos. Y espera conseguirlo también en el Málaga CF. "Sí que he tenido la suerte de ascender con tres clubes distintos. Es un objetivo muy complicado que casi todos los clubes se lo ponen a principio de año, pero ascender aquí sería muy especial, en mi casa, en el club en el que empecé...", confirmó.

Dani también habló sobre el inicio del Málaga CF en la competición y de la confección del equipo. "Creo que es una categoría muy igualada y queda claro lo difícil que es ganar cada partido. Lo vimos el sábado, en dos minutos pasamos de perder a ganar. El club hace el esfuerzo de hacer el mejor equipo y ahora nos toca a nosotros devolver esa confianza, que sería bonito".

El joven malagueño también recordó su etapa de jugador y todo el camino recorrido. "He madurado, he crecido, he estado en muchos lugares, pero siempre que puedo vengo. En pocos sitios estoy mejor que aquí. Soy más maduro, pero estoy con la misma ilusión que cuando jugaba en esta plaza".

Pacheco también expresó los sentimientos que tiene un malagueño al enfundarse la camiseta del Málaga CF. "Aún no he tenido la oportunidad de ponerme la camiseta. Yo soy de aquí y sientes algo diferente. No puedes compararlo con otras situaciones en otros equipos, es algo que sale de dentro. Estoy deseando vestir la camiseta".

Por último, Pacheco se mostró agradecido por celebrarse su presentación en Pizarra. "Agradecer a todos, al club y el detalle de venir hasta aquí, Pizarra. Es el mejor sitio en el que podría presentarme. Estoy muy feliz y no lo voy a olvidar nunca", reiteró.

Caminero, por su parte, también habló de Pacheco y del mercado, aunque arrojó poca luz al respecto. El director deportivo malaguista confirmó que no hay ningún problema para que Pacheco pueda jugar este viernes. "Él ya esta aquí que es lo importante. Ahora ya es una cuestión deportiva. En cuanto a la documentación, entiendo que lo mío es deportivo, y que si está aquí y ha firmado es porque está todo ok para que pueda jugar".

El ejecutivo blanquiazul no quiso hablar sobre el inminente fichaje de Álvaro Jiménez y de otras operaciones abiertas en el mercado. "Aquí estamos hoy para hablar de Pacheco. No de los que tienen que venir. Pacheco es un jugador que apostamos fuerte para que viniera, para afrontar una temporada muy difícil. Ya vimos cómo se las gasta esta competición el pasado sábado. Pensar en que él esté contento. Ya veremos lo que acontece de aquí al 31 de agosto".