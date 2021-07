Brandon Thomas, último fichaje del verano hasta la fecha, fue presentado en la sala de prensa de La Rosaleda en la mañana de este jueves. El delantero, que llega al Málaga CF por una temporada tras rescindir con el Osasuna, asegura sentirse "muy cómodo, a gusto" desde su llegada al club. Frente al Vélez disputó sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul, en el inicio de un año en el que cree que pueden "hacer las cosas bien".

Llegada al Málaga CF. "Muy contento de estar aquí, mi prioridad era venir aquí. Se lo dije a Manolo. Con muchas ganas de hacer cosas bonitas y devolver el cariño que me han dado desde que llegué. Estoy ilusionado con el proyecto. Estoy muy cómodo, a gusto. Me han tratado bien desde el inicio. Puede ser un buen año para todos. Creo que podemos hacer las cosas bien".

¿Otras ofertas? "Es cierto que puedes tener otras ofertas, en mi caso no lo sé. Desde que me enteré del Málaga... les dije que estaba deseando trabajar aquí. Quiero devolver la confianza que han depositado en mí. Voy a dejarme la piel en el campo".

Posición. "Lo que sea jugar, me adapto a todo. Estoy más cómodo de segunda punta. La posición de extremo izquierdo me gusta mucho. Me adapto a todo, intentar hacerlo lo mejor posible donde el míster me ponga".

Trayectoria. "Es difícil quedarte con una temporada en concreto. Este pudo ser mi peor año, quizás. Me quedo con Osasuna, el aprendizaje en Rennes, Mallorca... A nivel individual hice goles. Me quedo con bastantes cosas".

Reivindicarse. "Cada temporada es un mundo. Hay lesiones... Me gusta siempre callar bocas en cuanto a comentarios negativos. Quiero trabajar bien para el equipo, que todo el mundo se beneficie. A uno le gusta reivindicarse y hacer cada temporada mejor que la anterior. Creo que eso es importante".

Sensaciones en el estreno. "Llevaba un par de días entrenando con el grupo. Tuve un golpe en la pierna antes de llegar, tengo puntos todavía. Se ve a la gente con muchas ganas. Vamos a ir cogiendo ritmo poco a poco en estos partidos de pretemporada para iniciar bien la competición".

Contrato por una temporada. "He firmado un año, no significa nada. Yo quería estar aquí. Lo importante es hacer buen año y que sea una buena temporada para todos. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo. A ver qué tal sale la temporada".

José Alberto López. "Me parece un entrenador muy campechano, muy humilde. Si tiene que pegar una voz en el entrenamiento la va a pegar. Viene de abajo, quiere aprovechar esta oportunidad de entrenar al Málaga. Hablé con Jagoba Arrasate, me habló muy bien de él. Creo que nos irá bien".

¿Conoce la situación del club? "Habéis tenido temporadas complicadas, se respira más tranquilidad en el club. Manolo me lo explicó, hablé con Jozabed y me transmitió lo mismo. Yo tenía claro que quería venir. Me centro en entrenar y hacerlo bien. Creo que la tranquilidad es beneficiosa para todos".