Ya se vislumbra en el horizonte el encuentro del próximo lunes ante el Cartagena en Martiricos. Aunque el equipo entrenará también el domingo, en el día de hoy el entrenador ha comparecido ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda.

Haciendo balance de la larga semana de trabajo, Natxo González destacó que han tenido más tiempo "para trabajar y consolidar diferentes situaciones, al igual que trabajar algunas nuevas. En mi caso, de maravilla por tener más tiempo. Considero que los partidos son como finales, todos todos. Hay que competirlos como si no hubiera un mañana,".

El lunes también se producirá el reencuentro entre el equipo y su afición. El entrenador vitoriano no sabe bien cuál será el recibimiento, pero no dudó en que “la gente va a venir a ayudar al equipo”. “A partir de ahí, nosotros tenemos que alimentarlos para que nos sigan ayudando. Si no, comenzará la crítica. La percepción que tengo yo es que todo el mundo es consciente de que necesitamos a la afición y seguro que vienen a ayudarnos”, remarcó.

Sobre el Cartagena, cree que es un rival "potente, con muy buenos jugadores. Con talento, con velocidad, con experiencia. Va a pelear por estar entre los mejores sin duda alguna". Además, cuentan con uno de los máximos artillero de la competición: Rubén Castro. "Es el mejor delantero de la categoría a nivel táctico con mucha diferencia. Cómo se mueve y encuentra el espacio, cómo se mete entre centrales. Eso en la categoría solo lo tiene él. No lo vamos a descubrir ahora, el nivel que está mostrando es increíble. La capacidad táctica que tiene y cómo entiende el juego, además de cómo los demás están conectando con él", analizó el entrenador blanquiazul.

Y en cuanto a los suyos, y el considerable bajón que han dado jugadores que hasta hace no mucho eran determinantes, Natxo defendió a la plantilla. “En líneas generales tenemos ese margen de maniobra para que el rendimiento individual sea mejor. Es un equipo que es maravilloso verle trabajar. Todos tenemos ese margen para poder cosechar buenos resultados. En los casos de Víctor y Sekou… No sé hasta qué punto Víctor ha bajado, pero tienen ambos margen de mejora. Tanto a nivel personal como profesional si la cabeza no funciona, olvídate de talento, de físico y de todo. Tratamos de que nos afecte lo menos posible. Todos los partidos se juegan con la cabeza y el corazón. El problema es cuando el corazón se impone: tiene que prevalecer la inteligencia para que haya una buena toma de decisiones. Hay que estar centrado en el juego para elegir bien”.

Para revertir esa situación, el míster cree fundamental que se refuerce lo que ya se está haciendo bien. “No somos tan malos como podemos parecer. Sabemos que estamos haciendo cosas mal, pero hay que reforzar lo que hacemos bien. En cada entrenamiento buscamos tareas y contenidos para ayudarles a que las tomas de decisión sean las correctas”.

También preocupa, y mucho, la lesión de Juande. En cuanto a la evolución del cordobés, Natxo apuntó que “presumiblemente, la semana que viene podría ir entrando con el grupo”.