"Efecto cero". Esas habían sido las palabras de José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga CF, sobre las protestas de la afición en las últimas semanas en forma de pintadas o pancartas. Pero la cosa no ha quedado ahí. Ni la victoria del equipo frente al Lugo ha conseguido calmar los ánimos de un sector del público blanquiazul muy crítico con la gestión de algunos responsables del club.

"José María, el okupa", "José María, los 600 de Leganés valen más que tu 'equipo'", "Ruiz Guerra, la rata que busca queso", "Manolo Gaspar, la oveja negra del cortijo", "Ana Vera, ¿quién te pagó el catering de la boda?", "Josemi, la rata del cortijo", "Josemi, soy tu primo, enchúfame" o "Lucas, no robes más a los Genuines".

Esos han sido algunos de las mensajes que han recibido José María Muñoz; Manolo Gaspar, director deportivo; Ana Vera, directora de Comunicación, Marketing y Protocolo; Ruiz Guerra, consejero consultivo; Josemi, delegado; y Lucas Rodríguez, de la Fundación Málaga CF, las personas sobre las que se han vuelto a focalizar las críticas aparecidas en el Anexo. Precisamente, el administrador judicial les había defendido a todos ellos hace solo unos días.

"Los que se meten con ellos es de un nivel de mezquindad muy bajo. A fuerza de repetir una mentira la gente se lo cree", afirmó Muñoz en rueda de prensa. Aquel mensaje no solo no ha calado en el público, sino que ha crispado a un gran sector de la afición. Habrá que esperar la respuesta de la grada de La Rosaleda en el próximo partido como local. No ha pasado ni una semana de las últimas pintadas en Ciudad de la Justicia.

Por el momento, la situación, al margen de los resultados del equipo, ya es muy tensa con mensajes muy graves: "¿Queréis guerra? La vais a tener".