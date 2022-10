"Efecto cero" en el Málaga CF con las pancartas

Otro de los actos que está ocupando gran parte de la actualidad blanquiazul son las pancartas y las pintadas que se están desarrollando en las últimas semanas. Algo a lo que también contestó José María Muñoz en rueda de prensa y a lo que no le presta ninguna atención. Sin embargo, son cada vez más recurrentes tanto en la Ciudad de la Justicia en la citación de la familia Al-Thani como con la racha de derrotas del Málaga CF esta temporada.

"El efecto de las pintadas es cero. Cuando se hace una pintada y se critica, la pintada no tienen ningún valor. Me molesta cuando la crítica es sin contrastar. He pedido perdón a la afición por los resultados, que es lo único que falla en el club. Siempre lo digo, espero que sea la última comparecencia y se está alargando innecesariamente. Yo como administrador judicial no puedo poner presidente del Málaga CF. El presidente del club lo eligen los accionistas", afirmó el administrador judicial.

Los trabajadores de Martiricos son los principales focos de las pancartas y es algo que molesta a José María Muñoz: "Me sorprende las criticas que están recibiendo ciertos trabajadores sin consistencia. Tienen todo mi apoyo. Estaban antes de llegar aquí. Los intereses son particulares. Solo rindo ante mi jefa que es la jueza. La memoria se nos ha olvidado. Hace dos años este club tenia el limite salarial en -14 millones y ahora en +10". A lo que añadió: "Aquí ha habido directivos que han ganado más dinero que todos los trabajadores de ahora y nadie ha dicho nada".

Es más, José María Muñoz explicó que todos estos acontecimientos no dan estabilidad de cara al exterior: "Para mí es fundamental. Lo que hizo Tesesa en la temporada 19/20 con la camiseta no tiene nombre. Luego apareció Francis Salado. Eso aumentó el valor de la camiseta y el espaldarazo del alcalde ha sido clave".

No obstante, afirmó que hay alguien en el club que está filtrando la información: "Es obvio que alguien de dentro pasa información. Estoy convencido. No es información importante, pero viene de dentro del club. Habría que saber quién. No sería enemigo, pero amigo no. Es difícil de controlar. Habría que poner espía en los móviles. Pero yo estoy convencido de que pasa y la gente de mi alrededor también".

Pero aprovechó para dar un toque de atención por las faltas de respeto constantes: "Entiendo la frustración de la gente. En el minuto 65 escuché 'jugadores, mercenarios'. Luego un grupo de chavales vieron a Ruiz Guerra en primera fila y le dijeron 'hijo de tal' con un odio que ese calentamiento va a provocar que alguien pierda los papeles. Vayamos a tener un poco de cabeza" e incluso anunció que "hay gente que se molestó de que el equipo ganara el domingo porque había campañas preparadas".

Y pese a todo, solo hay una idea común que quiere trasladar el administrador judicial a la afición y a los malagueños: "Lo sigo sin entender. En la ciudad no hay sentimiento de malaguismo. El Málaga tiene que estar en Primera y todo el mundo tiene que contribuir".