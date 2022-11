La historia reciente del Málaga CF está llena de sonrojos por eliminaciones en la Copa del Rey. El club blanquiazul nunca ha sido un equipo tradicionalmente copero, de esos que cada temporada son capaces de plantarse en las rondas finales, pero es que en los últimos años los de Martiricos han ido un paso más allá y se han acostumbrado a ser apeados de la competición del K. O. por conjuntos que compiten en Liga en divisiones inferiores.

Empezando por lo más cercano, el curso pasado el Málaga cayó en segunda ronda frente al Rayo Majadohonda, equipo de Primera RFEF, una categoría inferior a los blanquiazules. En la primera eliminatoria del torneo se impusieron con facilidad en el campo del Peña Sport (0-3), pero luego en la siguiente fase sucumbieron ante los majariegos en el Cerro del Espino con un solitario tanto de Rubén Sánchez (1-0).

Hace tres campañas, en la 2019-20, tuvo lugar uno de los mayores ridículos del Málaga CF en la competición copera. Los de Martiricos fueron apeados del torneo a las primeras de cambio por la Unión Montañesa Escobedo, club cántabro que por entonces militaba en lo que era Tercera División, dos divisiones por debajo de los blanquiazules. Los de Camargo superaron en su estadio a los blanquiazules por 2-0. Un encuentro similar vivirán los de Pepe Mel el domingo, ante un equipo de la cuarta categoría del fútbol nacional, lo que ahora se conoce como Segunda RFEF.

Sonados ridículos

La lista de tropiezos sonados en los últimos años no termina ahí. Dos temporadas antes del ridículo frente al Escobedo, en el curso 2017-18, un Málaga CF de Primera División era eliminado por el Numancia en la primera ronda en la que tenía que entrar a competir el cuadro blanquiazul. Por entonces todavía se jugaban en estas primeras fases a doble partido, y el equipo entrenado por Míchel no pudo superar a los sorianos en ninguno de los dos enfrentamientos. Perdió por 2-1 en Los Pajaritos -Escassi hizo el tanto de la victoria del Numancia- y luego en La Rosaleda no fue capaz de voltear la eliminatoria tras no pasar del empate 1-1.

Hay más. En la 2016-17, más de lo mismo. El Málaga, de Primera División, entraba a competir en dieciseisavos de final y ahí se quedó tras caer a doble partido con el Córdoba, de Segunda. Los de Juande Ramos perdieron por 2-0 en El Arcángel y luego completaron otro bochorno en Martiricos al caer por 3-4 en la vuelta.

Y en la 2015-16 fue la misma historia. Ronda de dieciseisavos y un Málaga que competía en la máxima categoría era eliminado a doble partido por el Mirandés, de Segunda. Cayó por 2-1 en Anduva y volvió a salir derrotado en la vuelta en casa por 0-1.

El Málaga no hace un papel destacado en Copa desde la temporada 2014-15, cuando, con Javi Gracia en el banquillo, alcanzó los cuartos de final. Un experto en este torneo como el Athletic de Bilbao le echó tras empatar 0-0 en La Rosaleda y ganar en San Mamés con tanto de Aduriz. El partido estuvo marcado por el gol legal anulado a Javi Guerra por un inexistente fuera de juego y que le hubiera dado el pase a semifinales a los blanquiazules.