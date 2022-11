El entrenador portugués José Gomes anunció a la conclusión del encuentro de este sábado ante el Real Oviedo (1-1) que ha presentado su dimisión al presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto. El conjunto berciano es, precisamente, el próximo rival del Málaga CF, el sábado que viene en La Rosaleda.

Gomes, que llegó esta temporada al conjunto berciano como sustituto de Jon Pérez Bolo, que había dirigido a la Deportiva las cuatro campañas anteriores, confirmó que tan solo percibirá de su contrato la parte correspondiente hasta su último día de trabajo a pesar de contar con dos años de permanencia.

El técnico de Matosinhos señaló que "por cariño y respeto" con la Ponferradina y sus aficionados, "como venía con una ilusión grande, aparte de la calidad que tienen los jugadores para luchar por los lugares de ascenso, ha llegado el momento de dejar el proyecto en otras manos y que venga un entrenador que tenga más suerte o con otra propuesta".

El entrenador portugués, que vivía su tercera etapa en el fútbol español tras una también efímera en Málaga -como ayudante- y al frente del Almería, en el que fue destituido, dijo que se lleva al club "en el corazón, dejando más amigos en cinco meses que en otros equipos en cuatro años".

"Hay que hacer las cosas así en la vida y mirarse en el espejo sin vergüenza de lo que veo y así soy en la vida", señaló, y aseguró que su cuota de responsabilidad es equiparable a la del trozo de un pastel "donde hay para todos".

"Yo me he comido el mío, por eso salgo con la conciencia tranquila porque he ayudado lo mejor posible a los jugadores, pero el fútbol es un juego con factores que intervienen en el rendimiento", afirmó.

Gomes negó que en su decisión hubieran influido los gritos de los aficionados en el tramo final del choque de este sábado pidiendo su dimisión.

En relación al que ha sido su último partido al frente de la Deportiva afirmó que, desde su punto de vista, tuvo el choque ante el Real Oviedo "controlado y su gol llegó de una no oportunidad, pero se tiró muy poco a portería y a pesar de ser superiores así es imposible marcar, pero por lo hecho no se merecía perder".

El entrenador portugués deja a la Ponferradina fuera de los puestos de descenso -a falta de la conclusión de la jornada- con 17 puntos en dieciséis partidos disputados, con cuatro triunfos, cinco empates y siete derrotas, además de la eliminación en la Copa del Rey en la primera ronda ante el Guadalajara.