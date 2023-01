El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, señaló este viernes que su equipo aspira a seguir «fuerte» en Ipurúa ante un Málaga del que alabó su plantilla y del que auguró que será un rival «complicado».

En la comparecencia previa a la jornada, Garitano mostró «confianza» en sus fuerzas porque están haciendo las «cosas bien» y tienen que seguir «fuertes» en casa.

«En plantillas no es tanta la diferencia para nada. El Málaga al principio era uno de los favoritos, era uno de los equipos de los que todo el mundo decía que ya estaba para subir. Tenemos máximo respeto. Tienen a un entrenador con mucha experiencia y si ves al Málaga en las últimas diez jornadas, ves que es un buen equipo y que han encontrado la manera de jugar», analizó.

El entrenador armero reflexionó que el Málaga está repitiendo alineaciones y ya han encontrado un once «titular» que les está dando «buen juego» y «rendimiento». «Es un equipo que la segunda vuelta creo que va a sacar muchos más puntos que en la primera», añadió Garitano.

Afirmó que son conscientes de la peligrosidad de Rubén Castro, pese a lo que no le harán un marcaje individual, sino que tratarán de que los malacitanos no jueguen «cerca del área» para que no le lleguen balones.

Para Garitano tampoco es una referencia válida la reciente victoria que obtuvieron en la primera vuelta en La Rosaleda. «No me vale porque han cambiado jugadores, acaban de hacer ahora fichajes de jugadores buenos como Appiah o Lago Junior. Han tenido una evolución a mejor desde entonces», explicó.