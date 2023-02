Luis Muñoz salió a dar la cara en rueda de prensa este jueves tras su expulsión en Albacete. El capitán del Málaga CF ya se disculpó con un comunicado en las redes sociales, pero además ha querido hablar ante los medios para "pedir perdón a todos, a mis compañeros, a la gente desplazada...". "Cometí un error que no se puede cometer como capitán. En ningún momento me encaro con nadie ni insulto a nadie. Esto no volverá a pasar. Centrado en lo que viene ahora", explicó.

Críticas

"Soy jugador, soy persona. Es normal que la gente me meta caña. Soy el primero que se da mil cabezazos contra la pared. No puede pasar. Mi compromiso con este club y este escudo es del 100%".

¿Por qué le expulsa?

"Es una simple falta que hago para que no saquen rápido. El otro me empuja, yo le empujo, íbamos ganando y quería ese murmullo para dar descanso al equipo. Solo por decirle que a él no le echa amarilla me saca la segunda".

¿Vio la imagen repetida?

"Le he dado mil vueltas a esa imagen. No insulto a nadie, no desprecio. Que me saque la segunda amarilla, con la tensión, a 2.000 pulsaciones... Mi intención no es pelear ni dejar al equipo con uno menos. Soy el primero que está jodido. Estoy mosqueado. Le pido disculpas al cuerpo técnico, trabajan mucho para poder sacar esto. Por esa jugada el equipo se queda cojo. Soy el primer arrepentido".

Sanción

"Eso queda entre cuerpo técnico y jugadores. Es la misma que si expulsan a otro jugador por una situación esta. Es una cosa interna, lo asumo con responsabilidad. No puede volver a pasar".

Estado físico

"Yo me encuentro bien, tengo que ir cogiendo ritmo. Estoy bien. Volví antes de tiempo, eso no tiene nada que ver, no me he quedado cojo. No están saliendo las cosas como me gustaría. Estoy para mejorar".

Vuelta antes de tiempo

"Esta lesión estaba estipulada para competir a los nueve meses. Yo competí antes, me encontraba bien. Quería forzar por la situación, soy profesional al 100%".

Rendimiento de la plantilla

"Ninguno está dando el 100%, por eso estamos en esa situación. Las cosas no salen. Son cosas del juego, cosas del fútbol. Yo lucho día a día por estar mejor. Cuando uno gana, todo va fluyendo. En el fútbol hay que saber encajar momentos difíciles. Hay que tirar hacia adelante, pensar en el Zaragoza para dar la vuelta a la situación".

Capitanía

"No. No me puede. Si me pudiera no me podría dedicar a este deporte. Hay que saber aceptar las cosas buenas y cuando no salen, hay que aceptar. Mi responsabilidad es muy grande pero no me puede. Estoy jodido porque es el club de mi ciudad, donde siempre he querido jugar. Soy el primero que mira 100 veces la clasificación cuando llego a casa, hablo con mi familia.. desde que estoy hasta que no esté voy a dar el 100%. Saldrá mejor o peor, pero mi compromiso será siempre 100%. Los capitanes tenemos una responsabilidad cuando hay que hablarle al vestuario y tenemos que dar la cara. Soy el primero que quiere salir de la situación y luchar".

Esperanzas de salvación

"Nosotros sabemos que es jodido, llevamos toda la temporada abajo. Siempre que haya una oportunidad hay que luchar. No dependemos de otros, dependemos de nosotros y de puntuar de 3 en 3. Como hablamos los capitanes, mientras haya una pequeña posibilidad vamos a luchar por ella".

Mensaje a la afición

"Queremos dar las gracias. Es una situación jodida pero siempre han dado la cara. Decirles que nos apoyen y que los jugadores vamos a luchar para sacarlo y necesitamos la fuerza. Sabemos de la importancia de la afición y que a los rivales les es jodido jugar cuando animan. No estamos ganando y es normal que duden tenemos que luchar al 100% y que estén con nosotros. Tenemos que luchar cada segundo".