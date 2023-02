Sergio Pellicer agita el árbol

Ya sea por iniciativa propia u obligado por las circunstancias, Sergio Pellicer ha tenido que tomar medidas de calado en sus primeros partidos al frente del banquillo en su segunda etapa con entrenador del primer equipo del Málaga CF. Y en el choque frente al Zaragoza, resuelto con victoria por 3-0, esos cambios han empezado a dar sus frutos. Las bajas por lesión o sanción en algunos casos, y la voluntad del propio entrenador en otras, han provocado modificaciones que, como quedó patente ante los maños, comienzan a funcionar.

Cambios en defensa

La decisión más valiente de Pellicer en el apartado defensivo ha sido la apuesta por Cristian en el lateral izquierdo, un canterano reconvertido desde el extremo. El equipo ha tenido problemas durante toda la temporada en esta posición. Javi Jiménez ha sido titularísimo todo el curso, y en muchos partidos no ha estado al nivel exigible, y apenas ha tenido competencia. Víctor Olmo se lesionó de gravedad y Lumor ni está ni se le espera, así que ahora mismo Cristian es la mejor opción, sobre todo viendo el partido que hizo ante el Zaragoza.

El otro cambio positivo en defensa ha sido el paso de Ramalho al centro de la defensa, en este caso propiciado también por las bajas atrás. Las lesiones de Bustinza y Escassi y la sanción de dos partidos a Esteban Burgos ha asentado al de Baracaldo en el eje de la defensa y ahí es donde está haciendo sus mejores partidos de la temporada. Como lateral, no estaba cuajando buenos encuentros, sobre todo en labores ofensivas. Este movimiento también ha propiciado la irrupción de Delmás, que también dejó su mejor actuación ante los de Fran Escribá.

Suplencia de Rubén Castro

Pellicer ha tomado una decisión que era difícil de imaginar. Ya ha mandado a Rubén Castro al banquillo de inicio en dos partidos, y en este último encuentro ante el Zaragoza parece que eso encendió un clic en el canario. El míster está dando más protagonismo a Fran Sol, que no termina de arrancar. Castro ya no estuvo presente en el once titular en el Carlos Belmonte de Albacete, y este pasado lunes Pellicer volvió a repetir su apuesta. Lo que era difícil de imaginar era lo que ocurrió en el segundo tiempo. El canario entró tras el descanso y firmó su mejor actuación como blanquiazul con un doblete que sirvió al Málaga para sumar tres puntos de oro y que también, en el plano personal, le posibilitó superar al ‘Brujo’ Quini como máximo goleador español de todos los tiempos sumando los goles entre Primera y Segunda División.

Escassi, al mediocentro

Veremos si es algo puntual o Pellicer devuelve definitivamente a Escassi al centro del campo. El malagueño ha estado lesionado, y en sus primeros minutos desde el regreso del de Nules al banquillo jugó en el centro del campo, en el tramo final del choque ante el Zaragoza. El bajo nivel de N’Diaye, sustituido al descanso, y la sanción de Luis Muñoz, que tampoco está haciendo una gran temporada, abren un agujero ahí que puede ser cubierto por Escassi. Hay que recordar que en la primera etapa de Sergio Pellicer, el futbolista costasoleño ofreció su mejor rendimiento por delante de la defensa. A veces era utilizado en defensa de 3, pero cuando Pellicer optaba por jugar con cuatro atrás, en muchos partidos Escassi hacía de ancla en la medular blanquiazul.