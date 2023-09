Sergio Pellicer destacó en rueda de prensa la importancia de la victoria conseguida frente al Atleti B y esa "energía nueva" transmitida a la afición en La Rosaleda. El míster se marchó orgulloso por "la fe y el esfuerzo" que demostraron sus jugadores para llevarse el triunfo en el tiempo de descuento.

Victoria importante

"La importancia de cada partido es brutal. Son detalles. El otro día era un contexto diferente y también hubo una jugada. Hoy es a balón parado, aunque antes pasaron muchas cosas. Hay que felicitar a los chicos. Se nos puso el partido muy bien, pero en algunos momentos nos desgastamos. En la segunda parte el equipo transmitió, hubo mucho atrevimiento. El tanto atacar al equipo rival hace que el equipo tenga que defender y surgen cosas como la expulsión debido a la insistencia. Son detalles. Me quedo con la fe y el esfuerzo. Estoy muy contento por los chicos. Se ha transmitido energía nueva a la afición. Es la clave. La victoria viene a balón parado, pero aunque no hubiésemos ganado los hubiese felicitado".

Presión

"Llevamos mucho tiempo aquí. Son muchos partidos, en diferentes fases. Tenemos que entenderlo todo. Es importante para los chicos. Yo quiero que ayude a los chicos. Tenemos que transmitir energía nueva y va a ser duro. Si no hubiésemos marcado se hablaría de otra cosa. Hemos sido atrevidos, los cambios han sido ofensivos. Es lo que hay que transmitir, ser valientes. Los que han salido han generado y han tenido fe. Felicitar a todos los chicos".

Juventud

"Para muchos es su primer partido. Se lo he dicho en la charla previa. Tenemos que respetar mucho a esa gente que viene sufriendo y llena el campo. Hay que dar las gracias a la afición. Algunos a este nivel de tensión han acabado muertos como Jokin. El nivel de tensión que se maneja en cada jugada… Cuando hemos recibido el gol hemos seguido. La gente nos ha ayudado y eso los chicos lo notan".

Fichaje de Manu Molina

"Con el tema de Manu Molina era una oportunidad de mercado. Nos va a dar experiencia. Ayer estaba focalizado en el partido. Antes de las 23 horas me llamó Loren y me comentó la posibilidad. Aunque no era una de las posiciones puede hacer un efecto dominó para soltar a los jóvenes y nos da mucha competitividad. Todo el que venga vendrá a ayudar. Ya está cerrado".

Paciencia

"El domingo tenemos otro partido. Lo tenemos que saber manejar todos. Estamos en esa etiqueta por todo lo que representamos. En cada partido tenemos que ir a ganar. Es importante que ellos entiendan las asignaciones de partido. Hay que creer. Queda muchísimo, esto es solo un primer paso. Hay que generar hábitos y trabajar en busca de la mejora. Si hubiésemos empatado la rueda de prensa era diferente, pero mi opinión iba a ser la misma".

Delantera

"Hemos jugado con dos puntas. Roberto es un delantero junto con Loren que fijan bien y atacan los espacios. Dioni es más asociativo. En la segunda parte hemos cambiado un poco. Dioni tiene que aparecer. No quiero que venga a recibir a nuestro campo. Ha tenido sus situaciones. Con la plantilla que tenemos habrá veces que habrá uno o dos delanteros. Roberto se ha liberado y ha marcado. Son buenas noticias".

Extremos

"Tenemos a Kevin, Juan, Haitam y Larrubia. Tenemos dos jugadores por puesto ahí. Sacaremos el mejor rendimiento a todos. Larrubia, en situaciones donde debía meterse más dentro, lo ha hecho, pero también juega por fuera. Ha habido cambios, y seguramente en Baleares también. Me fijo en el trabajo diario y quiero que todos estén conectados".

Centrales

"Ahí estamos muy seguros, tanto con Nélson y Einar como con Juande. También están Moussa y Murillo, que ha hecho muy buena pretemporada. Me han dado seguridad. Era un partido para defender con espacios y eso es difícil para los centrales. Hay que seguir mejorando y ahí hay mucha competitividad. La clave es que estemos todos con el gancho".

Primera RFEF

"Vamos a sufrir. Ya lo vimos el otro día en Castellón. Va a ser duro. Para mí lo más importante es la victoria, pero sobre todo la fe y lo que han transmitido los chicos. Ese espíritu joven tiene que seguir. Ya sabemos como es la juventud y habrá que ser el poli malo".