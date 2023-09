Sergio Pellicer se mostró en sala de prensa muy satisfecho por haber logrado una victoria que "son más que tres puntos, por la autoestima, por lo que genera". El míster destacó la importancia de sobreponerse a las dificultades para firmar una remontada en la que puso como pega esa falta de "contundencia" cerrar antes el encuentro

"Hemos estado bien a raíz del empate. Lo más importante es que hemos remontado, no sé cuánto hacía que no pasaba. Es muy importante este partido por todo lo que conlleva. Ha habido fases. Hemos generado bastante, pero nos ha faltado contundencia. A base de insistencia y agresividad nos han hecho peligro. Hemos tenido opciones de marcar el tercero, no lo hemos hecho y nos ha tocado sufrir. Creo que va a ser la base del equipo, sufrir cada partido. Siendo autocríticos y ganando, vemos todo mucho mejor. Muy contento por la victoria y cómo ha ocurrido", explicó Pellicer.

Dioni se quitó esa losa con su gol ante su exequipo. "Lo más importante es que los goles los han marcado Roberto y Dioni y genera confianza. Loren ha tenido también alguna. Dioni es un perfil más asociativo. Lo que queremos es que aparezca gente de segunda línea. Estoy contento por él, pero no quiero individualizarlo", dijo el técnico blanquiazul.

Pellicer está contento con el triunfo, pero también tiró de autocrítica para reconocer que el equipo debe seguir mejorando: "Me gusta lo que estamos haciendo, pero hay fases donde tenemos que mejorar. Me quedo con el ADN de sufrimiento. Tenemos que ser más contundentes, cualquier rival te genera situaciones. Es lo que tenemos que mejorar".

Mensaje a la afición

Además, tuvo un mensaje para a la afición, que una vez más estuvo junto al equipo en el Estadio Baleares. "Es increíble. Darles las gracias. Hay aficionados que son casi como la familia. Veo a 3-4 aficionados que siempre están. Merecen el respeto de nuestro trabajo. Tenemos que ser fuertes en La Rosaleda. Hay que saber que va a ser duro, lo está siendo. Muy por encima de nosotros está la gente", sentenció Pellicer.

También destacó el partido, una vez más, de David Larrubia: "Es un jugador que juega por fuera y por dentro. Entre líneas es intratable. Está dando pasos hacia adelante. Es una buena versión y contagia al resto".