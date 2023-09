Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa, muy contento como recalcó en varias ocasiones, tras ganar ante el Linares Deportivo (0-1) en un partido muy de Primera RFEF. Sin embargo, el entrenador del Málaga CF no quiere levantar los pies del suelo y recuerda de dónde viene el equipo hace semanas: "Es una temporada muy larga y exigente, donde todos vamos a tener meses difíciles. Yo me fui muy contento en Castellón por cómo competimos y parecía que se iba a acabar el mundo".

Balance general

"No hemos empezado bien, pero en la primera parte antes del gol el equipo ha hecho cosas con el balón muy buenas. El Linares es un equipo muy trabajado con mucha intensidad. En la segunda parte buscamos el segundo, pero esta es la categoría y sabemos lo difícil que es. Felicitar a los chicos por la victoria en un campo complicado".

Cuatro victorias consecutivas

"Vamos mejorando. Al final, la mejora es mucho mejor con los resultados y más donde estamos, la exigencia que tenemos, pero queda mucho. Me lo tomo con muchísima calma, muchísima precaución. Sobre todo, muy contento por lo que se está generando, por la atmósfera de la gente. Ya tenemos la cuarta, ahora tenemos otro reto que es buscar la quinta. Esto acaba de empezar. Va a ser muy duro, pero lo más importante es que los chicos están cogiendo autoestima, confianza, sabiendo que hay mucho que mejorar".

Plantilla larga

"Los jugadores que no están participando están trabajando y les tocará también. Tengo una plantilla en la que todos tendrán su momento. Felicito también a los jugadores que salen del banquillo y a los que se han quedado sin participar porque están trabajando brutalmente. A la vuelta analizaré el partido con los jugadores, viendo las mejoras".

Partido del Linares

"Creo que en todos los partidos que ha jugado el Linares aquí ha habido situaciones de la primera parte que no se las he visto a ningún rival. Es un campo muy difícil y es mérito, y trabajo de la plantilla y del entrenador. Es cierto que en cualquier acción han podido crear peligro, pero no ha habido ninguna parada de Alfonso a recalcar en ese aspecto. Me voy muy contento por mis chicos porque aquí es muy complicado".

Afición desplazada

"Lo de la afición es algo que ya no tiene calificativos. Es increíble, pero gracias a la hermandad que ha habido. Gracias al Linares por las entradas. Es difícil. En la quita jornada vienen 2.000, se llena la semana que viene con el San Fernando... pero la ilusión tenemos que saberla llevar en la montaña rusa que es esto. Nos da muchísima energía por la gente que se gasta su dinero e invierte en sentimiento y es algo que no podemos fallar".

Clasificación

"Va a ser muy largo. Venimos de cuatro victorias seguidas. Hay equipos que están compitiendo muy bien, pero esto puede girar en cualquier momento. Es una temporada muy larga y exigente, donde todos vamos a tener meses difíciles. Hay que tener tranquilidad".