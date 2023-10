Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, habló este martes en el programa Onda Deportiva Málaga de Onda Cero. Después de cinco victorias consecutivas, la tranquilidad es más que evidente. Sin embargo, como reconoce, es mucho el trabajo que aún queda por hacer y muchos los proyectos que hay puestos en marcha. Uno de ellos, la renovación de hasta ocho jugadores y otros tantos jóvenes a los que quiere atar el club.

Acierto del proyecto

"El fútbol cada semana te da y te quita razones. Si miras a largo plazo, más todavía. Nosotros hemos querido construir un modelo de club, no sé si muy diferente a lo que había antes, pero sí con matices diferentes en cuanto a que tengo una idea clara. Los activos principales de cualquier club son los jugadores y Málaga pensaba que era un sitio en el que los activos están en la calle. La prioridad tenía que ser que el Málaga CF tuviera como activos a los jugadores de Málaga, que se identifiquen con el club, con el proyecto y fidelizar a esos chavales que quieren ser futbolistas. Que la base principal sea el trabajo de La Academia.

Proyectos

"Seguir adelante con la mejora del equipo, los jugadores que son jóvenes y tienen margen de progresión porque no tengo duda de que tienen que crecer, que el equipo no se acomode, que tenga el mismo compromiso. Estoy muy satisfecho con lo que veo día a día, siempre he dicho que es lo más importante en un equipo de fútbol. Todo se reduce al partido, pero la exigencia del entrenamiento marca el partido. No cabe duda que La Academia es una estructura muy grande y hay que prestarle mucha atención. Hecha la planificación del primer equipo y con el equipo andando, estamos viendo las posibilidades de mejora y prestándoles atención".

Instalaciones de La Academia

"Creo que toda la estructura del Málaga tiene claro que, para dar un paso adelante en el modelo que queremos construir, las instalaciones son importantísimas. Por la calidad y por unificar a todos los equipos. Todos somos conscientes. No me planteo fechas, estamos pensando que tiene que llegar lo más rápido posible y los tiempos son los que son".

Canteranos

"Hay jugadores que ven el Málaga CF como un medio y no como un fin. He tenido la suerte de llegar con referentes en el primer equipo que han demostrado un compromiso absoluto. Roberto, Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin... Tenemos que estar satisfechos de que en poco tiempo ha calado el mensaje y se han identificado mucho con el proyecto".

Renovaciones

"El tema está en cocina. Creo que hay ocho jugadores que terminan contrato y otros que son jóvenes que el club va a valorar bien su continuidad. Que manifiesten que esto les gusta ya es la primera cosa positiva para entablar cualquier tipo de conversación. Se tiene que hacer bien, manejar parámetros económicos porque todos somos optimistas, pero el día a día va a marca mucho. Los representantes van a pedir y el escenario de otro año en Primera RFEF, aunque el club sea viable, a Segunda cambia muchísimo".

Salir de Primera RFEF

"El Málaga CF tiene una identidad importantísima, pero estamos en Primera RFEF. Aunque tenemos claro que parte del crecimiento de todo lo demás va a venir porque salgamos cuanto antes de aquí. Está claro que el tiempo es importante, pero somos consciente que en el fútbol hay un tiempo limitado para todo".

"Hay que ser claros, el Málaga CF tiene que salir de esta situación cuanto antes. Lo que se me transmitió y lo que transmití es que cualquier ascenso sin una base de trabajo por detrás podía ser efímero también. Cuando entré en la Real, en base a una idea, estuvimos 10 años y logramos salir de Segunda a jugar la Champions en 4 años. Tenía claro dónde venía y lo que quería hacer".

"Cuando un equipo, por mucha entidad que tenga, si no sales rápido, y aunque no salga el primer año, te conviertes un equipo de Primera RFEF por mucho que hayas tenido en tu historia y eso sí es peligroso".

Sin fichas libres para invierno

"Tuvimos que tomar una decisión de quedarnos o no con una ficha libre y decidimos que no. Hay dos jugadores que creo que pueden ser los refuerzos de invierno como Haitam y Ramón y posiblemente, si tenemos que hacer alguna incorporación, tendremos que hacer alguna salida. Queríamos dar confianza a lo que teníamos aquí, no hemos tenido duda en eso".