El Málaga CF y La Rosaleda, ese binomio indestructible esta temporada, vuelven a encontrarse este domingo, a partir de las 20.00 horas (FEF TV), para la disputa de un nuevo derbi andaluz. Los de Pellicer, que aún no conocen la derrota en casa, se enfrentan al Córdoba, un rival peligroso que ha ido a más con el paso de las jornadas y ya roza la zona de play off.

El conjunto blanquiazul se ha mostrado hasta el momento intratable en su estadio. Ha ganado todos sus encuentros como local salvo el último, donde no pudo pasar del empate 0-0 frente al Real Madrid Castilla. Además, solo ha recibido un gol en todo lo que va de campeonato en su feudo. Ese buen hacer como local, unido a resultados positivos de visitante, han llevado al Málaga a ocupar la tercera plaza del Grupo II de Primera RFEF, empatado a 23 puntos con el segundo -UD Ibiza- y a solo 2 del líder, el Castellón.

El Córdoba, por su parte, va creciendo semana tras semana después de un inicio titubeante. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y eso le ha llevado a estar sexto en la tabla, con 15 puntos, y con un partido menos disputado que la mayoría de rivales.

El encuentro viene marcado por las múltiples bajas con las que tendrá que afrontar el choque el Málaga CF. Ramón, Manu Molina, Luca Sangalli, Juanpe, Juande, Moussa y Víctor García son bajas seguras, y Nélson Monte, el mariscal de la defensa, será duda hasta el último momento por una sobrecarga producida en el encuentro de Copa frente al Barakaldo del pasado miércoles. Un partido intersemanal que ha complicado más la preparación del choque a los de Sergio Pellicer.

El técnico blanquiazul no tiene muchas alternativas para configurar su once. La duda está en saber si finalmente Nélson Monte puede ser de la partida -Pellicer se ha mostrado optimista-. En caso contrario, entraría Murillo en el centro de la defensa. Con este panorama el once apunta a estar formado por Alfonso Herrero; Jokin Gabilondo, Nélson Monte (o Murillo), Einar Galilea, Dani Sánchez; Genaro, Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin; Dioni y Roberto.

Entrenador rival

«Es un equipo muy sólido como local, nunca empezó perdiendo. Pude ver un par de partidos en directo. Son un equipo vertical y con pegada, tenemos que estar atentos a todas esas situaciones», dijo Iván Ania, técnico del Córdoba, sobre el Málaga CF en la previa del choque. «Es un partido de otra categoría, pero la realidad es que estamos los dos en Primera Federación. Seguramente, el campo estará casi lleno. Habrá aficionados nuestros, para nosotros es un aliciente», añadió.

La Rosaleda volverá a vivir un ambiente inmejorable. Se esperan de nuevo unos 25.000 aficionados en las gradas de Martiricos, incluidos unos 1.200 cordobesistas que han agotado todas las entradas disponibles para la zona visitante. El feudo blanquiazul ya se prepara para vivir este domingo otra fiesta del fútbol andaluz.