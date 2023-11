Sergio Pellicer regresó a la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del Real Murcia - Málaga CF de este domingo (18.00 horas). El técnico blanquiazul definió el choque como "un partido grande" por la historia de ambos clubes. El de Nules reconoció que es necesario "frenar este rendimiento de las últimas jornadas". "Todos debemos dar un paso hacia adelante", añadió.

Partido en Murcia

"Es un partido grande por la historia de ambos equipos. Están preparados para pelear por lo máximo. Son dos aficiones con mucha historia. Han cambiado de entrenador y han ganado en solidez defensiva, pero el potencial ofensivo aún no lo han encontrado. Nos miramos al espejo y recordamos lo que fuimos a principio de temporada y lo que transmitía este equipo. Tenemos que ser sólidos, valientes , transmitir a la gente. Nos centramos en nosotros. Los aspectos que vimos el otro día en la primera parte no nos reflejan. Vamos al límite y sabiendo que podemos competir contra cualquiera. A trabajar duro, no queda otra".

Bajas

"No recuperamos a nadie. Dioni tiene una contusión y hemos sido precavidos. La clave nuestra tiene que ser entrenar al límite. Es fútbol. Si tenemos que ir con 10 jugadores, vamos con 10 jugadores. Si no vamos al límite, nos va a costar. Trabajando como lo estamos haciendo. No hay ningún tipo de excusa, no es cuestión de nombres, sino de hombres. El rendimiento se actualiza constantemente".

Mala racha

"Tenemos que frenar este rendimiento de las últimas jornadas, sobre todo del último partido jugando de local. Fuera de casa hemos dado una gran versión. Ahora estamos muy justos pero creo que el mensaje tiene que ser que hay oportunidades para otros jugadores. No debemos bajar el nivel de rendimiento. Es un mes muy importante y nos toca vivir esta montaña rusa para superarla con trabajo. Todos debemos dar un paso hacia delante".

¿Presión en casa?

"No hacemos lo que estamos trabajando. Debemos creer en lo que estamos haciendo. Hay momentos, sobre todo de local, donde los centrales están muy expuestos. Esto nos lleva a tener una concentración máxima. No hemos tenido continuidad ni regularidad en el juego. Siempre tenemos ocasiones. El fútbol es una cuestión de espacios. No estuvimos bien en el cambio de chip tras perdida, pero estamos trabajando en ello. Tenemos que recuperar el ir a por el balón cuando perdemos como auténticas bestias".

Confianza y mentalidad

"Hay que confiar, este escudo pesa. Con el escudo no se gana y son conscientes. Después de Castellón conseguimos las cinco victorias y hacíamos cosas que no estaban bien, pero había algo. Hay que volver a mirarse en el espejo y ver que ya lo hemos hecho antes. Estamos en un proceso muy importante ante todos los condicionantes adversos que no son excusas. He visto reacciones en el vestuario, es un grupo muy unido. Muchas veces se dice para enmascarar pero este es de verdad. Hay mucha gente joven pero están entregados en la causa. Prefiero jugadores con muchísima personalidad o inconscientes y transmitir humildad, trabajo y sentimiento de equipo. Han tenido videos en bucle de lo que ya han hecho bueno esta temporada y para que vean que competimos ante cualquiera".

Izan Merino

"Recuperamos a un jugador. Si no hubiese estado en el Mundial hubiese tenido minutos. Que traiga esa energía e ilusión de un chico que estaba trabajando muy bien".

Rivales directos

"Quiero que ganemos nosotros. No nos vale mirar lo demás. Son los dos rivales que se enfrentan ahí arriba. En un combate de boxeo contra nosotros no han sido superiores. Fuimos el equipo que más cerca ha estado de ganar en Castellón, por pequeños detalles no conseguimos algo más. Ponemos el foco en nosotros mismos".

Plan de partido

"Nuestra referencia son sus últimos dos partidos. Es un club que debe estar arriba, por afición y club. También tienen la presión allí. Son situaciones que debemos manejar. Veremos el tema de Dioni. Podemos hacer algún cambio pero pensando en sacar el mejor equipo de inicio. Lo importante es el equipo".