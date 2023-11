La plaga de lesiones continúa en el Málaga CF. El último en caer, Nelson Monte. El portugués sufrió un duro golpe en el encuentro del pasado domingo frente al Real Murcia y las pruebas diagnósticas a las que ha sido sometido confirmaron una luxación acromio-clavicular de grado III de la clavícula izquierda.

El central luso ya no volverá a jugar hasta 2024 y podría estar de baja en torno a dos meses, siempre cuando no tenga que pasar por el quirófano, algo que todavía no descartan en el seno de la entidad blanquiazul y que alargaría el plazo de recuperación. La decisión aún no está tomada, la preocupación es máxima.

Defensa en cuadro

El conjunto blanquiazul tendrá que seguir conviviendo con bajas muy importantes, ahora también defensa. Nelson Monte no volverá, como mínimo, hasta bien avanzado el mes de enero, y a Juande todavía le quedan varias semanas para volver. Probablemente, tampoco reaparezca antes del parón navideño. Con estas ausencias notorias, serán Murillo, Einar Galilea y Moussa los que tengan que dar ese paso al frente en el centro de la zaga.

El centro del campo también seguirá lastrado por las bajas de Ramón y Luca Sangalli, a los que le queda tiempo para jugar en partido oficial. Juanpe sí que parece que podría empezar a ayudar antes.