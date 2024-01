El mercado invernal va avanzando sin demasiados movimientos en el Málaga CF y en sus rivales. La ventana se abrió a principios de año y, por ahora, lo único que ha hecho el club blanquiazul de manera oficial es rescindir el contrato de Loren Zúñiga. Se esperan dos fichajes, un extremo y un delantero, pero viendo lo parada que está la situación, es posible que haya que esperar a que madure más el mercado para que cristalicen las operaciones que pretende la entidad de Martiricos.

El Málaga CF tiene urgencias en su parcela ofensiva, más aún tras la rescisión de contrato de Loren Zúñiga, pero por el momento en los despachos de La Rosaleda prefieren mantener la calma y no precipitarse. Los rectores del club tienen claro que hay que hacer, como mínimo, dos incorporaciones, una para suplir la baja hasta final de temporada del extremo Haitam y otra para reemplazar a Loren en la delantera.

Múltiples ofrecimientos

En los últimos días han llegado a la oficinas de La Rosaleda muchos ofrecimientos que no terminan de convencer, por lo menos por ahora, a la espera de que puedan concretarse otras opciones. Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, tiene muy claro los perfiles que quiere para reforzar la plantilla, y espera que de aquí al final del mercado pueda cerrar fichajes en los que se lleva trabajando tiempo.

El club malagueño está obligado a reforzar su plantilla en la zona ofensiva. Ha quedado patente durante la primera vuelta, donde el equipo ha mostrado falta de gol y de desborde en los metros finales en muchos partidos. Necesita velocidad y regate por banda con la llegada de un extremo y también necesita sumar otro hombre en punta de lanza que aumente la capacidad goleadora de los de Pellicer y pueda hacer sombra a Dioni y Roberto, algo que Loren Zúñiga no había conseguido.

Lo ideal es que, al menos, uno de esos dos fichajes ya estuviera cerrado y entrando en dinámica para aportar cuanto antes -en menos de dos semanas llega a La Rosaleda el Castellón, líder del grupo-, pero por desgracia la celeridad en las operaciones no depende solo del Málaga CF. El club blanquiazul están en posición de debilidad frente a otros clubes a la hora de negociar y no quiere gastar más dinero del necesario, y para ello es posible que haya que esperar a la última semana de enero, cuando puedan aparecer otras opciones de última hora.

A nivel general, el mercado de fichajes está bastante parado en España a todos los niveles, y eso provoca que no se produzcan movimientos en cadena hasta llegar a Primera RFEF. Hay equipos que no quieren desprenderse de algunos de sus descartes hasta que no tengan cerrados su relevos. Y esto es una rueda que más temprano que tarde debe empezar a girar. Ahí es donde está posicionado el Málaga, esperando que sus deseos puedan cristalizar sin tener que tirar la casa por la ventana o sin tener que descartarlos para ir a por otros jugadores que agradan menos. Pero conforme pasen los días, los nervios irán en aumento.

Dos fichas libres

Aunque hubiese intención, la posibilidad de hacer más de dos incorporaciones no existe ahora mismo. El Málaga CF solo tiene disponibles la ficha que ha liberado Loren Zúñiga con su salida del club y la de Haitam, que ya no podrá volver a competir este curso. Esas dos vacantes serán ocupadas -o al menos esa es la intención- por un extremo y un delantero, así que para realizar cualquier otra incorporación primero habría que dar salida a otro jugador a lo largo de este mercado invernal.