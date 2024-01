Pellicer: "Para estar aquí el año que viene, tengo que ascender"

Sergio Pellicer pasó por el micrófono de Deportes Cope Málaga para hacer balance de lo que ha dado de sí la primera vuelta, hablar sobre el mercado de fichajes o del estado actual de su equipo, entre otras muchas cosas. El técnico blanquiazul reconoce que "a nivel de juego y sensaciones ha faltado regularidad", pero que "el equipo ha sido constante a nivel de resultados". Sobre los posibles fichajes, el de Nules dijo que los que vengan tienen "que aportar dentro y fuera del campo".

Balance de la primera vuelta

"Ha sido una montaña rusa. Empezamos en Castellón compitiendo bien, cogimos una racha muy buena de resultados. El equipo ha sido constante a nivel de resultados, pero a nivel de sensaciones y juego ha faltado regularidad. Hay que diferenciar. Esto es rabiosa actualidad, los dos últimos partidos no hemos entrado bien. Habíamos sido un equipo uy sólido. Si ves lo último, tenemos muchas cosas que mejorar. El equipo ha competido, pero venimos de una derrota y dos partidos con sensaciones no muy buenas. Tenemos la oportunidad de seguir mejorando a nivel de puntos y sensaciones. Lo que ocurrió el otro día ha tardado, a veces es normal. Hay que ser realistas".

Última alineación

"El día del Eldense no se criticó la alineación, ni los cambios, los chavales jóvenes... La crítica que más me molesta es la propia, la autocrítica. Los máximos responsables somos nosotros. Viendo la semana de entrenamientos, jugarían los mismos. Soy un malaguista más. La gestión del grupo la llevo diferente que si estuviera en otro equipo. Es mi casa, me lo han dado todo, aquí no hay carta blanca para nadie. Estoy contento con la plantilla. Nos quedamos con lo último, intentaré acertar esta semana. Vivimos del día a día. Cuando se pierde hay silencio durante 24 horas, eso quiero transmitir. Tiene que haber dolor y luego ya a entrenar".

Fallos en Ceuta

"El otro día no estamos bien en la presión, nos salían muy fácil y nos quedábamos desprotegidos. Ellos fueron superiores. En la segunda parte cambiamos. Nos meten dos goles de transición. Eso hay que trabajarlo. Es un debe. Hay que estar protegidos en la presión tras pérdida. El Castellón es el equipo que más faltas hace de la categoría. Hemos tenido en la primera vuelta muy buenos momentos".

Presión

"El escudo pesa. Es un aprendizaje para los jugadores muy jóvenes. Noto que vamos a mejor. Larrubia, Roberto, Dani Lorenzo... Se están acostumbrando. Tenemos que ir a más en ese aspecto. También trabajamos el aspecto mental. Venimos de lo último y parece muy apocalíptico. Tenemos que ser alegres e incómodos. Para estar aquí el año que viene tengo que ascender. La mayoría tiene contrato, tienen que estar alegre. Hay que tener hambre, querer más".

¿Exceso de juventud?

"Soy muy exigente, pasional. Pero somos muy transparentes. Es de los grupos más humildes, con gente joven, ese flow... Esto no va de DNI. Si me equivoco con chavales, será por rendimiento. Todos están participando, la competitividad es muy buena. Es un proyecto a dos años, pero el mío es el siguiente partido. Hay que estar contentos, disfrutar. Nos están dando alternativas en situaciones de lesiones. En el momento que no haya opciones, van a jugar con el filial".

Cartel de defensivo

"El Castellón a veces juega con cinco centrales y es el equipo más ofensivo de la categoría. Mis equipos suelen ser rocosos, proactivos en campo rival. Haga lo que haga, va a gustar a unos y a otros, no. Al final es, ganar, ganar y ganar".

Relación con Loren

"Tengo muy buena relación con Loren. Queremos lo mejor, hay que buscar lo positivo. Lo de que todo está bien se ha dicho años anteriores. No se puede engañar, hay que ser claros y transparentes. Había que ajustarse dentro de la idea de Loren. Si no hay diferencia de criterios, no mejoramos. Siempre de puertas hacia dentro. Sé que cada vez me queda menos. Cuando uno no esté, que digan que ha trabajado como el que más. Que nadie te pueda echar nada en cara. Voy con alegría, eso quiero trasladar".

Fichajes

"Están trabajando, pero hay que mirarlo muy bien. Tenemos la experiencia de los últimos años, eran otras condiciones. Los que vengan tienen que entrar dentro del engranaje. Es un grupo sano, humilde, con sus cosas de gente joven. Nos tienen que aportar dentro y fuera del campo. Los entrenadores no controlamos tanto el mercado. El jugador que nos traiga, sacar el máximo rendimiento. Lo veo con mucha ilusión. Hay que soñar y trabajar. Lo que más me interesa son los jugadores que van a estar contra el Castellón".

Anterior salida del club

"Tomé esa decisión por una situación personal. Veía cosas de desgaste a nivel profesional. Lo puse en la coctelera. No podía empezar con esa energía. Hubiera empezado con muchas piedras en la mochila".

Llamada de Manolo Gaspar

"Ni me lo pensé. Al final es tu casa. Siempre tienes esa ilusión. Cambiando cosas, con otros hábitos, se podía haber solucionado... Nos penalizó el inicio. Es mi casa, soy adoptado en Málaga. Me lo ha dado todo. Yo siempre voy a estar agradecido al Málaga, a su gente. Entiendo todas las situaciones, por encima de todo está el club y la afición. Mi contrato acaba este año. El primero que quiere ascender soy yo, es así. Si quiero estar, que yo quiero, hay que ascender".

Dioni

"Siempre ha jugado con Roberto. Roberto fija más a los centrales, Dioni es más asociativo. Sus goles los consigue desde segunda línea. El otro día salió y marcó el gol. Quiero que sea recordado por el gol del ascenso".

Partido contra el Castellón

"Es un partido de más de tres puntos, es así. Tenemos una buena oportunidad. Firmaron cuatro años al entrenador, hay un proyecto. Se ha creído en una idea. Están ahora mismo en un nivel superior. Hemos sido el único equipo que ha estado cerca de ganar en su estadio. Somos el Málaga, no somos inferiores a ellos. Hay que saber que están haciendo cosas muy por encima de lo esperado".