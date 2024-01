Málaga CF: urgen más fichajes, en plural

El inicio de 2024 del Málaga CF es bastante preocupante. Tres partidos y tres resultados negativos -1 punto de 9 posibles-. Y lo peor de todo, dejando malas sensaciones en cuanto al juego, más allá del resultado. El conjunto blanquiazul tiene serias carencias y la situación de la plantilla no deja un gran margen de maniobra en este mercado invernal. Ya se ha fichado un extremo y se busca la llegada de un delantero centro, pero el debate está sobre la mesa: ¿Con eso es suficiente para sacar la temporada adelante y cumplir el objetivo del ascenso?

La dirección deportiva blanquiazul tiene previsto materializar dos incorporaciones que refuercen el plantel en su parcela ofensiva. Ya se ha concretado la llegada de Ferreiro, que este lunes ya pasó el pertinente reconocimiento médico en el Hospital Vithas Málaga. El extremo de 35 años se pondrá este martes a las órdenes de Sergio Pellicer en la vuelta del equipo al trabajo. Y los esfuerzos ahora se centran en fichar un ariete que eleve la capacidad goleadora de la plantilla. Según apuntó Radio Marca Málaga, Erik Expósito, con pasado en La Academia, y ahora en las filas del Slask Wroclaw polaco, es uno de los deseos de Loren Juarros, pero no parece una operación nada sencilla por su coste.

Con la llegada de Ferreiro y un delantero, el Málaga CF vería cubiertas sus principales necesidades ofensivas -velocidad y gol-, pero el equipo ha dado muestra en las últimas semanas que el problema no está solo en los últimos metros.

Sin fichas libres

Y esta plantilla le faltan más armas, como ya ha quedado demostrado, para competir por el ascenso directo y ahora debe demostrar que con lo que hay, más estos dos fichajes, es capaz de mantenerse en zona de play off y lograr el ascenso en esas eliminatorias por subir de categoría.

Los de Sergio Pellicer están teniendo problemas en la sala de máquinas, y es justo en esa zona es donde no vendría nada mal otro refuerzo. El equipo blanquiazul sigue sin hacer buen fútbol y las continuas lesiones dejan la medular una y otra vez en cuadro. Sangalli y Juanpe no tienen continuidad; Ramón sigue a cero desde el inicio de temporada y jugadores como Manu Molina siguen sin dar el nivel que se espera de ellos. Pero hay un problema evidente: no hay fichas más libres.

El Málaga ha ocupado el sitio de Haitam con David Ferreiro y fichará un delantero para suplir la marcha de Loren Zúñiga. Y en ese punto volverá a tener todos los dorsales de la primera plantilla cubiertos. Es decir, que solo habría dos opciones para hacer una tercera incorporación en este mercado invernal: dar salida a algún jugador o que ese nuevo fichaje fuera sub 23 y ocupase ficha del filial. Algo bastante difícil de cuadrar a estas alturas.