El Málaga CF se vuelve a desinflar en Algeciras (0-0)

Dicen que todo lo que sube vuelve a bajar... y no les falta razón. Todo lo que parecía hace unos días un avión se ha quedado en un simple coche. Podía haber dado el Málaga CF un golpe moral ante un rival muy serio como es el Algeciras, pero se puede marchar de El Nuevo Mirador con un sentimiento de decepción por los puntos que ha perdido (0-0). Otra vez una mala segunda parte vuelve a hacer malo un empate. Queda camino aún, pero un equipo que aspira a dar caza al liderato debe dar mucho más.

El espectador neutral pudo disfrutar mucho del partido. Al malaguista le costó un poco más porque el rival evidenció dos cuestiones desde el principio: por qué solo dos equipos han ganado en El Nuevo Mirador y por qué pelea en estos momentos por estar en el play off. De hecho, solo hubo que esperar 16 minutos para ver la primera gran parada de Alfonso Herrero en un zurdazo que parecía una ocasión a placer para Zeki.

Oportunidades perdidas

Ahora el Málaga CF era el que tenía que explicar por qué quiere lanzarse hacia el liderato. A excepción de alguna conexión entre Roberto y Larrubia, poco más, ninguna de gran peligro hasta que empezaron a entenderse sobre el césped Manu Molina y Ferreiro, capaces de cambiar el rumbo del partido en un solo segundo. Con los blanquiazules más comprometidos con la pelota, empezaron a llegar las ocasiones: Roberto, un cabezazo de Nelson Monte... El equipo blanquiazul ya estaba ahí.

Todo el peligro que había generado antes el Algeciras se disipó por completo. Apenas le duraba el balón, entró en escena el Málaga más agresivo y más peligroso. Comenzaron también a aparecer otras piezas como Juanpe, pero no terminaba de llegar el gol. Muy cerca estuvo en varias ocasiones, sobre todo en un córner a escasos segundos del descanso. Sin embargo, había que atinar algo más y terminar de convertir las sensaciones en el juego en forma de gol. Por los 1.500 desplazados.

De más a menos

Con unos minutos de espera por un incidente en la grada gaditana regresó el fútbol a El Nuevo Mirador. Al Málaga CF le hubiese gustado retomar el partido desde donde lo dejó porque la superioridad estaba siendo manifiesta y regresar a ella no fue tan fácil. De hecho, imposible. Pellicer decidió cambiar el plan inicial y dio entrada a Dani Lorenzo por un Juanpe al que se le notó estar un punto por debajo. No obstante, el 0-0 pudo haber cambiado también con un penalti, otra vez no señalado, sobre Roberto por un contacto que le torpedeó en el área.

La afición del Málaga CF volvió a dar un espectáculo en las gradas. / La Otra Foto / LMA

Ahora bien, el Algeciras no iba a perdonar ni un momento de respiro y mucho menos Zeki, que tuvo dos muy claras para poner por delante a los suyos que impidieron también los dos centrales de Martiricos. Además, Herrero volvió a salvar una ocasión de peligro para los rojiblancos. El conjunto de Sergio Pellicer se estaba desinflando y no encontró soluciones. Lo intentó el cuerpo técnico con las entradas de Avilés y Víctor, y unos minutos más tarde Sangalli y Antoñito Cordero.

El Málaga CF ya no podía hacer más, estaba todo sobre el campo. Se intentó de todas las formas posibles, pero ya podría haber intentado el equipo 100 centros más que nunca habrían llegado a conectar con ninguno de los atacantes. Se acabó haciendo el partido muy largo. No hubo ideas, acabó por haber pelotazos en busca de una carrera desesperada de Roberto. Se repitió el guion de Melilla. Una segunda parte muy venida a menos, pero al menos sin gol en contra. Pero en cuanto a sensaciones, igual.

Los rivales sí cumplen

Al final, no hubo más remedio que sumar un punto. Una mala noticia si se tiene en cuenta que tanto el Castellón -0-2 contra el Real Madrid Castilla- y el Córdoba -1-0 ante el San Fernando- sumaron tres puntos para su casillero. Algo que no pudo hacer el Málaga CF y que tendrá que volver a recuperar la próxima semana con dos partidos seguidos en La Rosaleda. Empatar ya no debe ser suficiente... sobre todo si los demás sí cumplen.