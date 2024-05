Así son los 5 posibles rivales del Málaga CF en el play off de ascenso

Castellón, Córdoba, Ibiza, Ceuta, Real Murcia o incluso Antequera son los nombres de los oponentes que vienen toda la temporada retumbando en la cabeza de los malaguistas, siempre con un ojo en lo que sus rivales directos hacían o dejaban de hacer. Sin embargo, se acerca el final de la temporada y, siendo imposible ya matemáticamente el ascenso directo, se ha de mirar al grupo 1.

Sin contar al Deportivo de la Coruña, que puede materializar su ascenso este domingo ante el Barça Atlètic, se divisan cinco nombres en el horizonte como posibles rivales de los de Sergio Pellicer en el primer cruce de la fase de ascenso.

Barça Atlètic

Es precisamente el filial culé de Rafa Márquez el segundo clasificado. Por tratar una similitud con el grupo 2, sería lo más parecido al Córdoba, aunque con un despertar más tardío. En febrero, los blaugranas estaban fuera de posiciones de play off, aunque la buena dinámica adquirida desde entonces les ha permitido pelear hasta el final con el Deportivo y casi asegurar la segunda plaza.

El Barça Atlètic es el único que discute el ascenso directo al Dépor. / FC Barcelona

De hecho, si pierden este domingo en Riazor brindarán el ascenso matemático a los coruñeses, aunque si ganan se ubican a tan solo un punto de los líderes. Descartada la opción de que Lamine Yamal y Pau Cubarsí disputen el play off, por decisión del club catalán y una más que posible convocatoria para la Eurocopa, es Pau Víctor la principal amenaza. El atacante es el máximo goleador de ambos grupos, con 17 dianas.

Gimnástic Tarragona

El tercer clasificado en este momento es otro equipo catalán. El Gimnástic de Tarragona no tiene opción de ser primero. Empatado a puntos con el cuarto clasificado y a un punto del quinto, no han certificado de manera matemática su presencia en el play off, aunque debería perder una diferencia de cinco puntos en las tres jornadas restantes.

El Nástic aguanta en la tercera plaza. / Gimnástic Tarragona

Los tarraconenses, que han sufrido la escasez de gol (35) durante la temporada, afrontan el tramo clave del curso con las dudas propias de no asentarse en el triunfo en las últimas fechas. Junto a Pablo Fernández, su máximo artillero con 7 goles, aparece el exmalaguista Álex Mula, que no ha conseguido ser un habitual de las alineaciones de Dani Vidal.

Celta Fortuna

El filial del Celta siempre acostumbra a ocupar las posiciones más altas de la tercera categoría del fútbol español. Este año no es una excepción, pues llegan en un gran momento. El ascenso de Claudio Giráldez al primer equipo celeste provocó el nombramiento de Fredi Álvarez, su segundo, como entrenador principal, que no ha dejado decaer a unos gallegos que disputarían en Balaídos el más que posible play off.

El Celta Fortuna, un habitual del play off. / RC Celta

Con múltiples goleadas en los últimos duelos, los olívicos han visto como con la llegada de su extécnico a Primera División, los canteranos han contado con más oportunidades en la primera línea. Es por eso que Hugo Álvarez y Damián ya no están en dinámica, aunque cuentan con importantes amenazas, como Alfon González, que suma 12 tantos, Pablo Durán o Raúl Blanco, primo menor de Iago Aspas.

SD Ponferradina

La irregularidad ha sido la tónica habitual en El Toralín. La Ponfe llegó al mes de marzo como líder del grupo 1, desde donde comenzó a descender. Tras la destitución de Íñigo Vélez llegó Juanfran para tratar de reanimar a un equipo que estuvo más de un mes sin ganar y cerca anduvo de salir de las posiciones que garantizan jugar el play off.

La Ponferradina es ahora quinta, pero tiene a cinco puntos a la Cultural Leonesa. / SD Ponferradina

Los bercianos son tan poco goleadores como el Nástic, con 35 tantos repartidos entre su plantilla. El primero, cómo no, sigue siendo Yuri de Souza con cinco dianas a sus 41 años. Además, cuentan con tres exmalaguistas, Andrés Prieto, Ernesto Gómez y Pablo Clavería.

Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa busca colarse en la fiesta. / Cultural Leonesa

El único equipo que aún mantiene la esperanza de apear a alguno de los mencionados para la fase de ascenso es la «Cultu». A 4 puntos de la Deportiva y 5 de Nástic y Celta Fortuna, apuran sus opciones en las últimas tres jornadas. Los de Raúl Llona cuentan con el calendario más asequible de los mencionados y su máximo goleador es Martín Solar, con seis dianas.