"Necesitamos espigones en forma de T, son los que han funcionado"

Miguel Lima aboga por "no hacer experimentos" en el proyecto para estabilizar las playas de Marbella y San Pedro, y por el uso de arrecifes artificiales en el litoral de Las Chapas

La asociación cree que la rehabilitación de los espigones transitables, como tuvo Marbella desde la década de los setenta hasta principios de los años noventa, permitirá recuperar las aguas cristalinas del litoral, mejorar el ecosistema submarino de la costa y ganar zonas de ocio y esparcimiento para los vecinos.

¿Qué proyecto propone la plataforma para las playas del centro urbano de Marbella?

Para las zonas urbanas, como Marbella o San Pedro, queremos espigones transitables en forma de T, como los que hubo en su momento. Apostamos por no experimentar. Los experimentos con el mar siempre traen problemas. Sabemos cómo actúan; si hacemos algún invento, igual no actúa de la misma manera. Necesitamos recuperar aquellos espigones con las mejoras técnicas que se hayan producido en estos años. En las playas del distrito de Las Chapas, donde el nivel del mar está subiendo y se están perdiendo las dunas, apostamos por arrecifes artificiales sumergidos. (La asociación ProDunas, que vela por el mantenimiento de las zonas dunares de Las Chapas, aboga por una solución similar).

¿Cómo valora el proyecto del Gobierno central para estabilizar el litoral del San Pedro?

El proyecto es mejorable porque es algo rácano para lo que se merece Marbella y sus zonas urbanas. Pero OSP tiene razón cuando denuncia que la presentación de alegaciones retrasa la ejecución del proyecto, especialmente después de haber estado esperando el proyecto durante tanto tiempo.

¿El colectivo considera necesario presentar alegaciones, como ha hecho IU, o se inclina más por la postura de OSP de agilizar el proyecto?

Yo veo sinceridad en las palabras de Miguel Díaz (concejal de IU). No le veo con la intención de romper el proyecto, sino de mejorarlo, a pesar de que en las alegaciones de IU hay cosas que no consideramos necesarias. Pero también tiene razón Rafael Piña (edil de OSP) cuando critica que las alegaciones retrasarían la ejecución del proyecto.

¿Qué le parece que la exministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina anunciara que la ejecución del proyecto para estabilizar las playas de San Pedro se retrasaría hasta 2019?

Primero nos dijeron que las obras comenzarían en 2018; luego las retrasaron al 2019. Cualquier demora nos duele. Pero llevamos 28 años sin espigones y reponiendo arena año tras año, por lo que un retraso de unos meses o un año tampoco es muy significativo. Entendemos cómo van las cosas de palacio como ocurre con otros proyectos de Marbella, como la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol, paralizada desde 2010. Cuando la burocracia está de por medio, siempre hay retrasos a no ser que haya un interés puntual.

¿Confían en que el proyecto se agilice tras el cambio de gobierno en Madrid?

Creo que seguirá la misma dinámica. Si la anterior ministra de Medio Ambiente y sus técnicos vieron el proyecto viable, no tenemos razones para pensar que el nuevo Ejecutivo lo vea de forma distinta.

¿Por qué cree que el proyecto para estabilizar las playas de Marbella tiene tanto retraso?

Estamos hablando de un dinero bastante cuantioso, pero las razones de fondo las desconozco. Lo que sé es que, desde que quitaron los espigones, hemos tenido playas en mal estado, feas e inseguras. Cuando teníamos los espigones no tuvimos un sólo accidente en las playas.

¿Reponer la arena año tras año es una solución viable?

No. Supone un gran gasto de dinero todos los años y, lo peor, es que es una arena que desaparece con los temporales. Cada vez son más frecuentes los temporales. Nos estamos viendo en el mes de julio con camiones metiendo arena en las playas y arena de mala calidad o arena de barro. Desde que se quitaron los espigones sigue pasando lo mismo gobierne quien gobierne en Marbella. Esta situación tiene que acabar.

Se vertieron muchas criticas contra los espigones, como, por ejemplo, que la suciedad se estancaba en el agua.

Eso me suena a excusa. Yo me bañaba en esas playas y no he visto ese estancamiento. Antes de los espigones en Marbella se hizo Puerto Banús. A Poniente de Puerto Banús hay una serie de espigones como los que había en Marbella. Hemos analizado esas aguas y están perfectas para los bañistas y la vida de los animales.