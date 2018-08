Marbella nota ya la recuperación del Mediterráneo

"Se han recuperado de una forma potente y activa", añade el director del hotel Los Monteros

Empresarios de Marbella de diferentes ámbitos relacionados con el turismo consultados por La Opinión de Málaga coinciden en señalar la «ralentización» en la llegada de viajeros que perciben desde el inicio del verano, una de las épocas de mayor importancia para la actividad económica del municipio. Atribuyen la moderación en la afluencia de viajeros a la recuperación de destinos turísticos ubicados en la cuenca del mar Mediterráneo que, tras unos años de inestabilidad, vuelven a competir con Marbella a precios más bajos.

«Las causas de este estancamiento son varias. No se puede atribuir a un único factor, pero influye, por ejemplo, la recuperación de mercados mediterráneos como Turquía, Túnez, Egipto o Grecia y la agresiva campaña comercial que llevan a cabo, marcada por una importante bajada de precios», explica la manager general del hotel Villa Padierna Palace, Marta Escribano.

La responsable del hotel en el que se hospedó Michelle Obama durante la visita que la exprimera dama de EEUU hizo a la Costa del Sol en 2010 añade también el «alto impacto» de las viviendas de uso turístico. «La falta de regulación sobre este tipo de viviendas desequilibra todo el sistema, creando inseguridad en todos los niveles, desde los usuarios a las empresas del entorno», agrega.

Aún así, Escribano destaca que, de momento, se cumplen las previsiones y expectativas que se había marcado la dirección del hotel Villa Padierna Palace y que el número de reservas para agosto y septiembre «son muy buenas». «La Costa del Sol refuerza su posición de liderazgo y se mantiene como uno de los destinos más seguros y atractivos para turistas de todo el mundo», apunta.

El director general del hotel Los Monteros, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en Marbella y miembros de la junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas, Fernando Al-Farkh, y el empresario Miguel Gómez Molina, dedicado al sector de la joyería, hablan de «cambio de ciclo» en el turismo del municipio.

«Hemos estado disfrutando, durante varios años, de una parte de clientes que venían aquí debido a los problemas que había en otros destinos. Pero estos otros destinos ya se están recuperando y, además, de forma potente y activa», indica Al- Farkh. Según el director general del hotel de cinco estrellas ubicado a poca distancia del Hospital Comarcal Costa del Sol, «no hemos sido capaces de mantener a estos clientes que, por decirlo de alguna forma, teníamos prestados, por lo que, de no cambiar la tendencia, difícilmente el año que viene podamos hablar de crecimiento». Al-Farkh explica que, para fidelizar a este tipo de turista, «todos tenemos que hacer muchas cosas». «Tenemos que conseguir ser un destino atractivo con precios competitivos y dar una calidad que no puedan ofrecer otros destinos. La clave es la calidad a precio competitivo. Los visitantes que vienen a Marbella siguen sufriendo, por ejemplo, los atascos en la autovía porque no hay transportes adecuados entre el municipio, la estación de trenes y el aeropuerto», explica.

En el hotel Los Monteros, «el verano está yendo bien, pero moderadamente bien, ya que tenemos tasas de ocupación y de ingresos un poquito inferiores a las del pasado año», apunta.

El empresario Miguel Gómez Molina augura un agosto «un poco mejor» después de un julio «más flojo», como apunta la tendencia de los últimos años.

El empresario destaca que parte del campeonato del mundo de fútbol, que se celebró en Rusia, se disputó en julio.

«Yo creo que el mundial ha influido mucho sobre la llegada de turistas a Marbella. Ha habido mucha gente que se ha desplazado a Rusia para asistir a los partidos. Además, los hábitos de muchos de nuestros turistas tradicionales también estan cambiando y está haciendo muy buen tiempo en el norte de Europa», agrega.

Gómez Molina cuenta con varias joyerías en Marbella cuyos clientes proceden, en buena parte, de Rusia, el Golfo Pérsico y países nórdicos.

El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Enrique Guerrero, opina que el verano en el municipio «está siendo exitoso porque hay mucha gente» a pesar, indica, de la huelga de taxis.

«Ha tenido una incidencia importante por la incomodidad. Este tema hay que cuidarlo porque puede destrozar la imagen de la Costa del Sol y de Marbella», agrega. El presidente del colectivo empresarial destaca también «el éxito» en la hostelería y la restauración. «Los socios y directores de hoteles de Apymem están a tope en esta época», explica.

Más pesimistas son los empresarios de los establecimientos de ocio del Puerto Deportivo de Marbella. «Entrado ya el mes de agosto, no se están cumpliendo las expectativas en las cifras de venta ni de visitantes. Es significativo que todos los empresarios, de forma unánime, coinciden en señalar que este julio ha sido el peor de los últimos cinco años. Hemos tenido meses de invierno con mejores resultados», señala la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del Puerto Deportivo 2010, Pilar Rosas.