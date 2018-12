Fin de semana deportivo en Marbella, en favor de Sarah Almagro

Este fin de semana se celebrarán diferentes actividades deportivas en favor de Sarah Almagro, la joven marbellí afectada por una sepsis que precisa diferentes prótesis para hacer una vida normal.

La primera arrancará el sábado, 15 de diciembre, a las 10.00 horas, con la exhibición de gimnasia rítmica de las Escuelas Deportivas Municipales, en el Palacio de Deportes de San Pedro Alcántara.

Posteriormente, a las 15.00 horas, tendrá lugar la Carrera Ciclista del Pavo en el Paseo de la Alameda, donde se ubicará un taller para que los niños, a partir de 3 años, lleven su bicicleta y realicen juegos y circuitos.

El fin de semana solidario se completará el domingo, 16 de diciembre, con un torneo multideporte en el Polideportivo Paco Cantos con las siguientes actividades: Torneo de tenis dobles mixtos a partir de 14 años (de 09.00 a 18.00 horas); un clinic de tenis a partir de 5 años (09.00 a 18.00 horas); un campeonato de pádel sub 12, sub 16 y dobles mixtos (09.00 a 18.00 horas); torneo de frontón (11.00 a 18.00 horas); de baloncesto en formato Two Ball (a partir de las 09.00 horas); de fútbol sala en categorías Estrellitas, Peques y Minipeques (10.00 a 14.00 horas); Jornadas de puertas abiertas de escalada en el Rocódromo; un crossfit a partir de 16 años (10.00 a 13.00 horas); clases de patinaje de 12.00 a 13.00 horas); de yoga (11.30 a 12.30 horas), y de danza (12.30 a 13.30 horas).

Por último, el mismo domingo se celebrará el Maratón de Relevos Solidarios en favor de la asociación de Sarah Somos tu ola, organizado por el Club Deportivo Hotel Los Monteros Triatlón Marbella. Será en el Estadio Municipal de Marbella, a partir de las 09.00 horas. Los interesados se pueden inscribir a través de la página web https://triatlonmarbella.wixsite.com/maratonrelevos.

Para participar en las distintas actividades, los deportistas tendrán que adquirir una pulsera al precio de 2,5 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a la adquisición de las prótesis de pies y manos que necesita Sarah.

Asimismo, en las instalaciones deportivas se instalarán puntos de venta en los que el público asistente también podrá adquirir estas pulseras solidarias.

El concjeal de Deportes, Javier Mérida, ha animado a los marbellíes a demostrar su lado más solidario con esta joven vecina. Paratriatleta con diferentes gestas como cruzar a nado el Canal de La Mancha o el de Beagle (entre Argentina y Chile), Javier Mérida quiso animar a los padres y a la joven Sarah Almagra en la presentación de este fin de semana solidario, con unas cariñosas palabras: "Sé que una situación adversa como esta se puede se convertir en una vida de llena de retos e ilusiones".

Sarah Almagro ingresó en el Hospital Comarcal Costa del Sol, a finales de julio, aquejada de fuertes dolores de estómago. A la joven marbellí se le diagnosticó una infección por la bacteria meningocócica tipo Y que le obligó a permanecer tres semanas en la UCI y diez días en coma inducido.

La evolución de la enfermedad obligó a amputarle los pies y las manos por lo que necesita unas prótesis que le permitan recuperar una vida normal.