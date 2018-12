El Gordo deja 1,6 millones de euros en Marbella

El Gordo de la Lotería de Navidad, el número 03347, ha dejado este sábado en Marbella 1,6 millones de euros repartidos en cuatro décimos vendidos entre el centro urbano de Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía. Además, un décimo del quinto premio con el número 02308 vendido en la calle Córdoba de San Pedro ha dejado un pellizco de 6.000 euros en el núcleo de población.

Uno de los agraciados más madrugadores para recoger su premio ha sido el cliente de la administración de lotería de la calle Galvestón, en la barriada de Santa Marta. "Venía bastante nervioso. Me ha enseñado el décimo y me ha preguntado qué se hacía en estos casos. Hay que ir directamente al banco, aunque hoy sábado, no sé cómo estará el tema", la titular de la administración de lotería, Isabel María Jiménez.

El agraciado adquirió su décimo por términal, que es el tipo de venta que emplea esta administración de lotería, situada en uno de las zonas más humildes de Marbella.

El regente de la administración de lotería de la calle Tirso de Molina, en Nueva Andalucía, Julio César Guzmán, se muestra "confuso y emocionado" tras conocer que ha vendido un número agraciado con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. "Estoy ronco y más ronco que me voy a quedar". El décimo premiado, como el resto de los que dispone esta administración, se ha vendido por máquina.