El PP cesa a los directores generales y asesores de OSP en el Ayuntamiento

Gema Midón, ex directora general de Cultura de San Pedro, en una de sus intervenciones. L. O.

El gobierno local de Marbella dio cuenta ayer en junta –la primera del mandato– de los decretos que firmó el sábado Ángeles Muñoz tras tomar posesión del cargo de alcaldesa y en los que destituía a los directores generales vinculados a OSP y a los cargos de confianza de la formación sampedreña.

Termina así la presencia en los órganos ejecutivos del Ayuntamiento de los miembros vinculados a la formación política de la que ha dependido el Gobierno local de Marbella en los últimos cuatro años y que en el verano de 2017 propició una moción de censura que obligó al socialista José Bernal a ceder la alcaldía a Muñoz.

La mayoría absoluta que logró el PP en las elecciones municipales del 26 de mayo le permitirá gobernar Marbella en solitario y prescindir de pactos políticos.

Entre los directores generales cesados se encontraban Gema Midón, que gestionó el área de Educación y Cultura en San Pedro; y Daniel Mahíquez, adscrito a la Delegación de Hacienda, que encabezó el concejal de OSP Manuel Osorio durante el mandato anterior. Ambos formaron parte de la lista electoral con la que OSP concurrió a las elecciones municipales –Midón, como número 3 y Mahíquez, de 9–, en las que la formación sampedreña conserva sus dos concejales, pero perdió unos 1.000 votos.

También fue destituido el director general de Turismo de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, Luis Cardo, y el de Juventud, Enrique Rodríguez Flores, en éste último caso para que ocupe una Concejalía.

Fuentes municipales aseguraron que OSP podría haber mantenido dos directores generales si Osorio hubiera aceptado seguir al frente de Hacienda, como le propuso Muñoz tres días después de las elecciones municipales.

La regidora también firmó el sábado los decretos de destitución de los nueve asesores que tenía OSP.

El teniente alcalde de San Pedro será Javier García, que cuenta con la experiencia de haber gestionado las de Nueva Andalucía y Las Chapas, y contará con el apoyo de los concejales Javier Mérida y Begoña Rueda al frente de Deportes y Asuntos Sociales.

Romero aseguró que la Tenencia de San Pedro seguirá teniendo potencia, pero advirtió de que «en todo el término municipal no hay más que un gobierno. Quien espere una situación en la cual no haya relación entre las competencias que puedan tener en Deportes los compañeros de Marbella y San Pedro, eso no se va a producir», apuntó.

La Corporación municipal celebrará el jueves un pleno extraordinario en el que se establecerá la organización del Ayuntamiento para este mandato.