La ubicación de la EDAR de Benaoján enciende la mecha entre los ecologistas

El gran impacto ambiental que podría provocar la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benaoján y Montejaque ha encendido la mecha entre ecologistas y vecinos de este municipio del Valle del Guadiaro, en la comarca de la Serranía de Ronda, que no están de acuerdo con la ubicación de la planta depuradora que se proyecta en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, junto a la cuenca del río Guadiaro y a unos 1,3 kilómetros de La Estación.

Más de un centenar de vecinos se han unido para constituir una plataforma ciudadana en defensa de esta zona de especial protección y en rechazo del proyecto. Por otro lado, se han presentado alegaciones contra el mismo, siendo uno de los denunciantes la asociación ecologista Silvema, de la Serranía de Ronda, que está en contra de esta localización porque supondría la destrucción de «decenas de encinas y quejigos centenarios», señala uno de los miembros de Silvema, Juan Terroba. «Existen otros lugares alternativos, incluso fuera del parque, que ni siquiera se han estudiado», insiste.

Otro de los principales prejuicios que argumentan es el alto coste energético que acarrearía la ubicación de unas de las estaciones de bombeo, ya que las aguas residuales que provienen de Benaoján y Montejaque y que serían tratadas en la depuradora tendrían que ser finalmente bombeadas de vuelta hacia los municipios, que se encuentran a más de 100 y 200 metros de desnivel. «Es un sinsentido. Todo serían problemas a la larga, con un consumo de energía todos los días innecesario durante los próximos 30 años», critica y reitera el «despropósito, tanto de la localización, como el bombeo de agua».

Por su parte, la alcaldesa de Benaoján, Soraya García, defiende y asegura que la ubicación de la depuradora es la más beneficiosa en el contexto de ser una zona de gran protección ambiental y teniendo en cuenta el equilibrio con el sector socio económico, es decir, «el impacto turístico y económico que pueda suponer», indica. Desde el Ayuntamiento aseguran que están trabajando para buscar el «equilibrio» entre la naturaleza, la protección medioambiental y el turismo. «Por supuesto siempre contemplamos que las personas del pueblo sigan viviendo aquí porque tengan un trabajo y unas posibilidades socioeconómicas para mantenerse. Tenemos que buscar que la despoblación no avance», señala García.

Esta pasada semana, miembros de la plataforma se reunieron con la alcaldesa, quien convocó una sesión informativa alegando que el nacimiento de este colectivo había sido fruto de la desinformación. «Una vez que lo explicamos todo, creemos que hay un consenso mayoritario con respecto a mantener la ubicación actual», comenta.

Hasta el momento el Ministerio de Transición Ecológica, con quien la alcaldesa ha solicitado una reunión para «revisar el proyecto al detalle y garantizar que no haya cambios de última hora que puedan perjudicar a la zona», no se ha pronunciado respecto al informe de evaluación ambiental. Ahora, ambas partes se encuentran a la espera de que el Ministerio dé el siguiente paso. «Si no se reconsidera el sitio vamos a denunciarlo a la Comunidad Europea», advierte Terroba, al mismo tiempo que espera «no tener que llegar hasta ahí y se haga todo con un poco de sentido común».

Infraestructuras necesarias

Benaoján y Montejaque son dos de los municipios, junto con Arriate, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera, que incumplen una directiva europea al verter sus aguas residuales directamente y sin depurar al río Guadiaro. Es por ello, que, por ley, estas infraestructuras son necesarias.

El resto de municipios ya han tramitado la ejecución de las estaciones de depuración, mientras que la de Benaoján acumula un año de retraso ya que el proyecto tuvo que ser retirado al contar con el informe negativo de la dirección de conservación de este espacio natural.

Sin embargo, hace unos meses se volvía a presentar con algún cambio. Además de incluir la EDAR en el parque natural, contemplaba la construcción de otra Estación de Bombeo de Aguas Residuales dentro del mismo, para lo que el Ayuntamiento de Benaoján dio luz verde a fecha de junio de 2021. «La ubicación que hasta el momento considera el Ministerio es la misma que en su momento ya valoró el Ayuntamiento y no me consta que haya cambios», concluye la alcaldesa.