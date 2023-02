«Es un gran reto profesional y personal en el que me voy a dejar la piel»

Carmen Mora Mondéjar, museóloga, arqueóloga y gestora cultural que cuenta con una dilatada experiencia en el sector, ha sido nombrada nueva directora del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (CADA), tras la reciente jubilación de Bartolomé Ruiz González, quien estuvo al frente de los Dólmenes de Antequera durante los últimos 18 años.

Es la nueva directora del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, ¿cómo afronta este nuevo proyecto?

Es un nuevo reto que enfrento con entusiasmo, con gran ilusión y muchas ganas de trabajar. Tomo las riendas de un proyecto con una gran evolución en los últimos veinte años. Es de sobra conocido el gran hito que supuso en el año 2016 la declaración como Patrimonio Mundial o la reciente apertura del Museo del Sitio que se produjo hace unos meses, pero aún hay un largo camino por recorrer. Liderar la gestión de este proyecto que aúna la gestión de un conjunto arqueológico y el de su museo es para mi un gran reto profesional y personal en el que me voy a dejar la piel.

Cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos de la arqueología, museología patrimonio y gestión cultural.

Siempre he estado vinculada a la gestión del patrimonio, mi formación a través de los másteres y especializaciones cursadas en los ámbitos de la arqueología, museología, patrimonio y gestión cultural me ha proporcionado un nivel de conocimiento que siempre he aplicado durante mi trayectoria profesional. Desde mis comienzos en el sector cultural me han surgido oportunidades que me han permitido crecer profesional y personalmente, de las que he aprendido y en las que me he volcado.

Además, ha participado en importantes iniciativas y estudios.

Mi pasión por el conocimiento en el ámbito del patrimonio histórico y cultural queda reflejado en mi participación en numerosos proyectos desarrollados en diferentes centros como en la Delegación Territorial de la Conserjería de Cultura de la Junta de Andalucía de Málaga como conservadora del Patrimonio, en la Fundación Cueva de Nerja en Málaga y el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica en Jaén como investigadora, en el Área de Cultura de la Fundación Mapfre en Madrid o el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Córdoba.

¿Por qué decidió embarcarse en este proyecto? ¿Cómo se le comunicó que era la nueva directora ?

Cuando surgió la oportunidad no lo dude ni un segundo. Desde mi incorporación en la Junta como conservadora del Patrimonio no he perdido de vista la evolución del conjunto, precisamente por lo que comentaba antes, su composición, su singularidad, su carácter multidisciplinar… todo ello me hizo siempre considerarlo un lugar perfecto en el que desarrollarme profesionalmente y continuar mi trayectoria. Por ello, tras la jubilación de Bartolomé Ruiz ha surgido una ocasión que no he podido dejar pasar. Por tanto, cuando se convocó el proceso de selección decidí presentarme. Recibí la noticia pocos días antes de la publicación del nombramiento.

¿Le asusta este reto?

Soy consciente de lo que significa gestionar este bien cultural con un valor universal excepcional, pero no me asusta asumir esta responsabilidad, llevo mucho tiempo formándome y preparándome para este momento. Para enfrentarse a este desafío, a este espacio tan singular con una gestión tan compleja, es necesario tener un perfil multidisciplinar que atienda estas características que antes mencionaba, y ese es mi punto fuerte para enfrentar este reto.

Bartolomé Ruiz, estuvo al frente de la dirección del conjunto arqueológico durante 18 años. ¿Le ha dado algún consejo?

Por supuesto, el trabajo de Bartolomé Ruiz ha sido clave en la declaración de Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO y contar con su apoyo y experiencia es para mi un plus.

¿Qué nuevos proyectos tiene en mente para esta nueva etapa de Los Dólmenes?

Bueno, tengo muchas ideas y proyectos en mi cabeza, pero primero tengo que aterrizar, hacerme con el sitio, empaparme del trabajo realizado y, a partir de ahí, empezar a construir.

¿Cambiará en algo la línea de trabajo actual?

Mi llegada al frente de la gestión vendrá acompañada de nuevos retos, pero continuaré trabajando para que el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera sea un referente en la gestión patrimonial. Es mi intención proseguir con aquellos programas que ya están rodando y que funcionan muy bien, culminar los proyectos iniciados y a la vez iniciar nuevas líneas de trabajo.