La Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha nombrado a Francisco Javier Gómez como nuevo director de la Organización en Ronda, en sustitución de José María Martín, ahora subdirector de la ONCE en Algeciras.

Afiliado a la ONCE desde que tenía un año de edad, Francisco Javier Gómez (Vélez-Málaga, 1988), es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, ha trabajado en PWC, la Fundación General de la Universidad de Málaga y SELAE y en 2021 inició su trayectoria laboral en la ONCE como vendedor en Vélez-Málaga.

En el acto de presentación en sociedad del nuevo director, celebrado en la sede de la Asociación de Empresarios de Ronda, han participado esta tarde el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director en Málaga, José Miguel Luque, la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, junto a la concejala delegada de Bienestar Social y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ronda, Cristina Durán.

La sede de la ONCE en Ronda cuenta con 129 afiliados y 64 vendedores de los 2.721 afiliados y 1.157 vendedores que hay en la provincia de Málaga.

Elecciones

El Consejo General de la ONCE ratificó hace unos días a José Miguel Luque como director de la ONCE en Málaga para un nuevo mandato de otros cuatro años, dentro del proceso surgido de las XII elecciones democráticas de la organización, celebradas el pasado 1 de diciembre, por las que se han designado a los responsables de las Delegaciones Territoriales, los Consejos Territoriales y las direcciones de la ONCE a nivel provincial.

Junto a él, Isabel Viruet, de Carratraca, continuará como presidenta del Consejo Territorial, que es el máximo órgano de representación del colectivo de afiliados a la ONCE. Por su parte, Leonor Basallote, de Fuengirola, continuará como vicepresidenta y la malagueña Esther Prieto se incorpora como nueva vocal.

José Miguel Luque, natural de Valle de Abdalajís, lleva en el cargo desde 2015 y afronta esta nueva etapa con el objetivo de "que el Grupo Social ONCE sea más fuerte para poder ayudar a más gente, que los vendedores se sientan más protagonistas de la vida de la ONCE y los afiliados reciban los Servicios Sociales más cerca".

Luque es afiliado a la ONCE desde 1987 y comenzó su trayectoria laboral ese mismo año como vendedor en la localidad de Álora. Al año siguiente ya fue nombrado director en Pizarra hasta 1993, cuando asumió la dirección de la ONCE en la Agencia de Álora. De 1995 a 2005 dirigió la ONCE en Ronda, ha sido jefe de la Unidad Comercial de la ONCE en Málaga hasta 2009, jefe de Juego en Almería hasta 2011 y desde entonces jefe del Departamento de Juego en la ONCE de Granada. Ahora, renueva el puesto de director de la ONCE en la provincia de Málaga que asume desde 2015.