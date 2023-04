Los cofrades de las hermandades de la Vera Cruz de los municipios de Alhaurín el Grande y Coín han expresado su malestar por la decisión del Ministerio de Defensa de prohibir a última hora la participación de tropas de la Brigada Paracaidista en Alhaurín el Grande y del Grupo de Regulares 54 de Ceuta en Coín, con motivo del Día de la Cruz, que se celebra con gran fervor en ambas localidades.

Los hermanos mayores de las cofradía de la Vera Cruz de Alhaurín el Grande, José María Díaz, y de Coín, Salvador Vidales, recibieron el pasado lunes una llamada telefónica a través de la cual se les comunicaba que no se autorizaba la participación de las fuerzas armadas en las procesiones con motivo del Día de la Cruz "para evitar un uso electoralista de las fuerzas armadas en periodo electoral".

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los hermanos de las cofradías de ambas localidades por el perjuicio económico que va a suponer para el municipio, ya que está reservada toda la logística necesaria para el desplazamiento de las tropas, así como el alojamiento y la manutención, que corren a cargo de las hermandades.

En Alhaurín el Grande estaba prevista la llegada de unos 85 miembros de la Brigada Paracaidista, entre mandos y soldados, que iban a ser alojados en hoteles de cuatro estrellas para facilitar su participación el 3 de mayo Día de la Cruz. Según explica el hermano mayor de la cofradía de la Vera Cruz, José María Díaz, estaba prevista la llegada de la banda de guerra de la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama, en Madrid, así como la escuadra de gastadores y la sección de honores de la Bandera III Ortíz de Zárate la Brigada Paracaidista de Murcia.

Los paracas tenían previsto llegar a Alhaurín el Grande el día 2 de mayo para participar el día 3, Día de la Cruz, en una diana floreada, un encuentro de bandas y en la procesión del Cristo de la Vera Cruz.

En Coín, la Hermandad de la Vera Cruz también tenía preparado el alojamiento y la manutención de otros 85 militares del Grupo de Regulares 54 de Ceuta, hermano mayor honorario de la cofradía, y que cada año, el 3 de mayo, llevan en hombros al Cristo del Perdón, casa por casa, por las calles del pueblo, para que los enfermos que no se pueden desplazar puedan ver al Cristo.

Desde que recibieron la llamada, los hermanos mayores de ambas cofradías han intentado ponerse en contacto con el Ministerio e Defensa, a través de correo urgente certificado, de correo electrónico y de burofax, "pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta" afirma el hermano mayor, Salvador Vidales.

Una tradición de años

Los hermanos mayores no entienden la decisión de última hora cuando las fuerzas armadas participan desde hace décadas en el Día de la Cruz. La Legión, Infantería de Marina.... y desde hace un década la Brigada Paracaidista en Alhaurín el Grande y los Regulares de Ceuta en Coín.

"Los soldados vienen voluntarios y todos quieren venir, es un acercamiento de las fuerzas armadas al pueblo, donde reciben el reconocimiento y el cariño de los vecinos. Se trata de una manifestación religiosa así que aquí no hay ningún uso electoralista de las fuerzas armadas", explica indignado el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz de Coín, Salvador Vidales, que recordaba que hace solo unos meses, el Grupo de Regulares 54 de Ceuta participó en una Jura de Bandera civil, debido al estrecho hermanamiento que existe con el municipio.

"Podemos aceptar la decisión, aunque no la compartamos, pero no tiene sentido que nos lo comuniquen unos días antes, cuando ya está todo organizado y preparado. Además, las elecciones municipales siempre se celebran el mes de mayo y es la primera vez que niegan la participación de las fuerzas armadas el Día de la Cruz. No tiene sentido", se queja el hermano mayor de 'los verdes' de Alhaurín el Grande, José María Díaz.