Hace tan solo unas semanas, la Plataforma Zona Norte de Málaga denunciaba el retraso en la licitación del servicio de transporte sanitario en la provincia, lo que está provocando percances, tal y como indican, en el estado y el mantenimiento de los vehículos sanitarios.

«La ambulancia de Campillos al llegar a Antequera se estropeó entonces se utilizó en su lugar la que se usa para los traslados»

La localidad de Campillos no ha quedado exenta de esta situación y en las últimas semanas se ha visto mermada por la avería de una ambulancia y el mal estado de la de sustitución, lo que les ha llevado a tener que hacer uso del vehículo sanitario de Almargen.

«La ambulancia de Campillos al llegar a Antequera se estropeó entonces se utilizó en su lugar la que se usa para los traslados», explican desde UGT. Sin embargo, la odisea no acabó ahí, y al hacer el cambio de material descubrieron que esa ambulancia no cumplía los requisitos para estar funcionando, debido al estado deficiente de la nevera y el respirador, entre otras cosas, por lo que tuvieron que hacer uso de la del municipio vecino de Almargen, que ya había sufrido con anterioridad tres averías en una semana. «Esto no es más que una anécdota de la situación que vivimos diariamente con las ambulancias», insisten.

Por todo ello, UGT exige que se les otorgue una respuesta ya que, por el momento, «nadie da soluciones».

Todo reside en la licitación del servicio de transporte sanitario en la provincia de Málaga, que vuelve a estar en el aire tras el recurso presentado por Aetrans-Sanit, lo que supone la paralización de todo el procedimiento. Esta es la segunda vez que se frena el proceso de adjudicación. Mientras tanto, el Grupo Tenorio, que es la adjudicataria actual, sigue prestando el servicio a través de una prórroga. La primera vez fue debido a un recurso que presentó Comisiones Obreras. Por este motivo, se revisó el pliego, se elevó el presupuesto hasta los 107 millones de euros y se volvió a sacar a concurso.

En respuesta a esta situación, el Delegado Territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, mantiene que se encuentran a la espera de que se resuelva la licitación del nuevo pliego de condiciones para adjudicarlo a «aquellas empresas que acrediten las condiciones».

«Una vez que esté adjudicado, nuestra preocupación fundamental es dotar de nuevos equipos y de un mayor número de ellos a las zonas con déficit de cobertura», explica el delegado, quien insiste en el compromiso por parte de la Delegación Territorial de Salud de proporcionar a las zonas rurales o con peor comunicación más vehículos sanitarios.