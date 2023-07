El Antequera Blues Festival regresa a la ciudad los días 28 y 29 de julio con la celebración de su trigésimo tercera edición. Una cita veterana en la agenda cultural de Antequera donde cada año se dan cita figuras y voces internacionales referentes en el mundo del blues.

La plaza de Santa María, en pleno casco histórico, será el escenario por excelencia que acogerá todas las actuaciones a partir de las diez y media de la noche, con entrada libre. Música y patrimonio volverán a fundirse en un espectáculo sin igual que hará las delicias de todos los asistentes durante dos noches mágicas de verano.

El viernes actuarán Richard Ray Farrell and his All Star Blues Banda, así como The Allnighters. El sábado será turno para John Duer & The Blues Freaks, así como de Mr. Groovy & The Blue Heads.

Los grupos

The Allnighter (Vitoria Gasteiz, 1988) se ha ganado a pulso su reputación como banda de directo avasallador en el que mezclan sin consideración el Boogie con armónica de los años 50, el Pub-Rock inglés de finales de los 70, sin olvidar el Soul de los 60 y todo ello espolvoreado sin contemplaciones con Rhythm & Blues.

Richard Ray Farrell (Niagara Falls, Nueva York, USA), es guitarrista, armonicista y vocalista, que durante su carrera de casi 50 años ha grabado 14 CD y realizado giras con Frank Frost, Big Jack Johnson, Lazy Lester, RL Burnside, Louisiana Red, Jimmy Carl Black, Steve Guyger y otros.

Junto a él estarán Aaron Trubic (experimentado bajista, productor, vocalista, violonchelista y compositor inmerso en el blues tradicional y el soul), Julian Vaughn (batería que ha formado parte de bandas gigantes como Otis Rush, Johnny Copeland, Luther Allison, Kenny Garrett y Tete Montoliu) y Steve ‘Big Man Clayton’, uno de los mejores pianistas de boogie woogie del mundo actual.

Mr. Groovy And the Blue Head es una de las grandes bandas de Rhythm & Blues de referencia en España. Han recorrido los escenarios de los mejores festivales de Blues del país. Doce años y varios cientos de conciertos les avalan.

La banda John Duer & The Blues Freak está formada por John Duer, contando con Sepúlveda de batería, Buddy García guitarra slide y Paco Cerezo al bajo. Con la voz de un auténtico Bluesman Texano, su directo no deja a nadie indiferente. Apuestan por un estilo añejo y pantanoso con sonidos de los años 30 del Delta del Mississippi trasladados a nuestra época.