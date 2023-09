El yacimiento arqueológico de La Lentejuela de Teba ha sido incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Junta de Andalucía, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Cristóbal Corral, que recibió en el día de ayer la notificación del alta en el catálogo.

"Es una maravillosa noticia para el pueblo de Teba y su Ayuntamiento. Tras más de una década de que se produjo la solicitud inicial, a día de hoy este yacimiento tiene la protección adecuada que requieren las diferentes amenazas que lamentablemente están llevándose a cabo en el mundo rural, en el suelo rústico y en las zonas de especial interés cultural y patrimonial", ha declarado el primer edil, refiriéndose. por ejemplo, a la proliferación de parques solares.

La declaración de La Lentejuela como BIC es una demanda que comenzó a fraguarse en 2006, cuando el Consistorio y la Asociación Para la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba enviaron las primeras solicitudes para su consecución a raíz de dos excavaciones que se llevaron a cabo entre 2005 y 2008. Desde entonces, se han dirigido en numerosas ocasiones a la Junta de Andalucía para conocer el estado del expediente y la tramitación. "Establecimos que debía ser por la vía de urgencia, pero no solo no fue así, sino que se optó por un camino largo y tedioso que ha dejado desprotegido el yacimiento durante esta década, pero que afortunadamente no ha tenido incidencia real en el mismo", ha señalado Corral.

La Lentejuela es considerada una de las necrópolis más importantes de toda la región, pues en ella se han descubierto ya más de una decena de estructuras megalíticas, los dos últimos dólmenes, en verano. "Algunos tienen más de diez metros de largo, lo que demuestra un empaque patrimonial importante", ha subrayado el regidor, destacando que es "una zona muy poblada" en este tipo de construcción funeraria.

Científicos de la Universidad de Cádiz cumplen ya dos anualidades al cargo de los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo en el yacimiento con financiación exclusiva del Ayuntamiento de Teba y en el marco de un proyecto general de investigación autorizado por la Dirección General de Patrimonio Documental y Bibliográfico e Innovación y Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

"La Lentejuela era un conjunto megalítico por explorar y han sido estas investigaciones que el Consistorio ha venido realizando en los últimos tres años las que han motivado que la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa que existen evidencias científicas y empíricas que demuestran que existe un conjunto dolménico y megalítico en Teba que requiere la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) para proceder a su protección y puesta en valor", ha concluido.