Con la llegada de la Navidad, las calles de Antequera se impregnan de olor a harina, manteca, azúcar y canela. Para muchos, esta época del año es sinónimo de recuerdos inquebrantables en la mesa, junto con familiares, con charlas interminables y un polvorón en la mano.

Y es que un simple mantecado guarda mucho más de lo que parece. Su olor, textura o incluso presencia son capaces de transportar a todo aquel que lo consume a otra época o lugar, evocando anécdotas y memorias del pasado.

Así lo explica Nerea Paradas, gerente de ‘La Antequerana’, un obrador que lleva al servicio de la ciudadanía 135 años, endulzando desde entonces cada rincón de la localidad malagueña.

Con motivo de su aniversario, la veterana marca de mantecados ha organizado un gran número de actividades para celebrar tal efeméride. «Durante toda la campaña hemos estado haciendo sorteos de nuestra lata 135 aniversario en redes sociales, también hemos disfrutado de meriendas y desayunos solidarios, la promoción del duro, el alumbrado navideño de nuestra fachada… ¡pero aún queda alguna sorpresa navideña! Tendréis que estar muy atentos a nuestras redes sociales, os daremos todos los detalles próximamente», comenta con entusiasmo.

Nuevo dulce de Navidad

Sorpresas que también vienen, como no podía ser de otra forma, en forma de dulce. «Hemos creado con motivo del 135 aniversario un tronco que es una delicia: una capa generosa del mejor chocolate blanco envuelve el corazón de este dulce tan especial, donde se combinan capas de bizcocho artesano con una suave crema de pistacho, untuosa y ligera, creando una sinfonía de sabores única».

Otro de los aspectos característicos con los que este centenario obrador celebra la Navidad es con su gran decorado navideño, que cada año atrae a cientos de curiosos que se asombran con su iluminada fachada. «La decoración de la fachada es algo que preparamos cada año con mucha ilusión, aunque es un trabajo duro con mucha dedicación. Sin embargo, cuando vemos las sonrisas de los clientes al verla (sobre todo las de los más pequeños), todo merece la pena. Sin duda, el momento del encendido de la fachada fue uno de los momentos más mágicos de esta Navidad».

Cajas de latón

Tampoco pueden faltar las tradicionales cajitas de latón, siempre ilustradas, que aguardan diferentes delicias de la casa. «Este año queríamos hacer un homenaje a nuestra ciudad, Antequera, y a toda su riqueza patrimonial, histórica y cultural. Por ello, en ella aparecen las insignias de la ciudad como los Dólmenes, la Alcazaba o el Torcal de Antequera».

Además de primar por su elegancia y calidad, estas cajitas se han convertido en un objeto coleccionable para muchos vecinos, que esperan con deseo la llegada de estas fechas para hacerse con una.

Y es que, en el municipio, no se entiende una Navidad sin ‘La Antequerana’. Productos únicos como sus aclamados alfajores de piñón, pistacho y almendra endulzan la época más mágica del año. Con 135 años a sus espaldas, este obrador, que empezó su andadura en 1888, se ha hecho con un hueco en las mesas de las familias antequeranas, que cada año esperan con anhelo para disfrutar de los productos más dulces del año. «Esta campaña está siendo muy especial para nosotros, ya que 135 años de historia no se celebran todos los días. Teníamos muy claro que queríamos celebrarlo con nuestros clientes, aquellas personas que confían en La Antequerana. Sin ellos, no sería posible este aniversario».