Noche de despedidas en 'Pesadilla en El Paraíso'. El reality show de Telecinco eligió este miércoles a sus cuatro finalistas y apagó las luces de la granja en la que todos ellos han convivido durante los últimos 108 días. Aunque la última gala se celebrará el próximo miércoles, el equipo del programa ya trabaja en una segunda edición exprés que volverá a contar con Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

Quien no seguirá formando parte del equipo de presentadores es Lara Álvarez, que al principio de la noche de ayer no ocultó su alegría ante el inminente final del reality. "No son buenas noches", dijo Carlos al conectar con su compañera, que no dudó en corregirle entre risas: "No son buenas, es verdad, son maravillosas". "Ha sido una experiencia increíble. Empezamos en verano y cerramos prácticamente con las campanadas", apuntó.

El momento más emotivo de la noche llegó con el cierre de la granja, cuando Lara le dedicó unas palabras a Carlos: "Trabajar contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara una noche de sorpresas. La complicidad que hemos conseguido estos años me la llevo en lo más profundo de mi corazón. Ojalá que tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado".

El presentador, visiblemente emocionado tras escuchar este mensaje, también quiso despedirse de la asturiana, cuyo puesto desempeñará Nagore Robles en la segunda temporada: "Mientras te estás marchando, déjame decirte una cosa. Como dicen los ingleses del Liverpool, 'you'll never walk alone', recuérdalo siempre. Jamás andarás sola". "Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón", añadió entre lágrimas y con la voz entrecortada.