Guante blanco

Hemos pasado nuestra Semana Santa y como cada año con nuestra incertidumbre del tiempo, que gracias a Dios después de todo no nos ha sido muy penoso. Pero también hemos tenido esa incertidumbre de la nueva remodelación de itinerarios carrera oficial y demás complementos que ello ha llevado.

Al respecto y, sin que ni organismos oficiales, así como la Agrupación de Cofradías se sientan ofendidos, quisiera exponer mi opinión y mi sentir como malagueño. Es cierto que todo cambio conlleva una adaptación. En cuanto a temas técnicos, como son todos aquellos que conciernen a las cofradías, no soy un experto y por lo tanto dejo mi opinión para aquellos que los conocen. Pero sí quisiera incidir en aquello que es vox populi de todos.

El nuevo itinerario oficial no me parece mal, aunque como digo los conocedores del tema puede que tengan que hacer en años sucesivos algunas adaptaciones una vez finalizadas las obras de la Alameda. Según el sentir de muchísimas personas, la Semana Santa de Málaga se ha convertido en un circuito cerrado privado de la Agrupación de Cofradías, 24.000 sillas, grandes tribunas a lo largo del recorrido oficial, accesos cortados con unas vallas con la sensación tercermundista, a cierta distancia para que no molesten a los abonados, claro está ·con la excusa de la seguridad de evacuación». La ironía y la gracia malagueña, ya lo ha bautizado al recorrido oficial como el de 'fórmula 1,' entiendo que será por las grandes tribunas que parece un circuito.

El sentir de la pasión, cada uno puede vivirlo según sus principios religiosos, pero ya que se ha convertido en un espectáculo y al mismo tiempo rentable, se debe de tener en cuenta a todas aquellas personas que nos visitan. Los comentarios que se oyen a pie de calle son tremendos, el Sr. Jurado (Coco) en su programa, comentó que hay muchos sitios donde poderlas ver, –claro, a mí que tengo 70 años y que he vivido en calle Carretería, nunca me han gustado las sillas, porque sé donde ver las salidas, los encierros, los cruces, etc. pero la persona que viene de fuera desconocedor, lo normal es que se pegue en el Centro, como cuando se va a Sevilla, Córdoba o cualquier otra ciudad que se desconoce. Quisiera puntualizar que el día de mañana, cuando esté terminada la Alameda, esa, llamada muy acertadamente por el Sr Jurado (Coco), avenida de los tronos, si le dejan esa nuevas farolas llamadas minimalistas, en el tramo que han pasado los tronos este año, no se veían ni las imágenes.

No quisiera extenderme más, porque entiendo que todos estos temas son ya conocidos, solo expresar mi dolor con todas estas cosas como malagueño.

José Vallejo. Málaga



Los ricos sí votan

Al borde de la carretera había una pintada: 'Los ricos sí votan'. Cifras cantan: los barrios ricos votan en promedio un treinta por ciento más que los pobres, siendo mayores las diferencias cuanto más lo son los ingresos, con extremos como La Moraleja en Madrid y el barrio Carrús en Elche, con diez veces menos ingresos. La marginación social fomenta la desesperanza de un cambio que resulta ser una profecía auto realizadora de su mala situación.Y decirle, ahora poco después de la Semana Santa, que también a Jesús le trataron de la misma manera. ¡Que otra cosa se puede esperar de los fanáticos! ¡Ánimo, Inés y al toro!

Emilio Díaz Ledesma. Málaga